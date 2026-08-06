The Naga Group: NuWays bestätigt „Buy“ – Kursziel 7,30 Euro
Die Aktie der The NAGA Group AG rückt in den Fokus: NuWays sieht trotz bereits starker Entwicklung weiteres Kurspotenzial – gestützt von Gewinnpremiere und KI-getriebenem Wachstum.
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- NuWays bestätigt die Kaufempfehlung („Buy“) für die Aktie der The NAGA Group AG und belässt das Kursziel bei 7,30 Euro.
- Ausgehend vom Xetra-Schlusskurs von 3,40 Euro am 5. August 2026 ergibt sich laut NuWays ein Aufwärtspotenzial von 115 %.
- NAGA erzielte im ersten Halbjahr 2026 erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Gewinn.
- Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 47 % bzw. währungsbereinigt um 64 % auf 4,4 Mio. Euro.
- Das Konzernergebnis verbesserte sich auf 0,9 Mio. Euro; als Gründe nennt NuWays unter anderem eine fokussiertere Marketingstrategie, niedrigere Kosten und KI-gestützte Prozesse.
- NAGA betreibt eine globale Multi-Asset-SuperApp für Trading, Investments, Kryptowährungen, Social Trading und Neo-Banking mit mehr als 2,5 Millionen registrierten Nutzern in über 100 Ländern.
Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,3150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,93 % im
Minus.
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