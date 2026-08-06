The Naga Group: NuWays Reaffirms “Buy” Rating, EUR 7.30 Target
NuWays’ latest view on The NAGA Group AG highlights a powerful turnaround story, with fresh profitability and a reaffirmed Buy rating pointing to substantial upside.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- NuWays has confirmed its unchanged “Buy” rating for The NAGA Group AG.
- The price target remains EUR 7.30, implying 115% upside from the EUR 3.40 Xetra closing price on 5 August 2026.
- NAGA achieved its first profitable half-year in company history in H1 2026.
- EBITDA rose by 47% year-on-year to EUR 4.4 million, or 64% on a foreign-exchange-adjusted basis.
- Net profit turned positive at EUR 0.9 million in H1 2026.
- Key improvements included more focused marketing, lower costs, AI-supported processes, higher client quality, and greater transparency.
The price of The Naga Group at the time of the news was 3,3150EUR and was down -2,93 % compared with the previous day.
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