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    Gegen den Trend

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    Ethereum und Bitcoin trotzen der Krypto-Schwäche dank ETF-Zuflüssen

    Bitcoin und Ethereum stemmen sich gegen den Abwärtstrend am Kryptomarkt. ETF-Zuflüsse und mögliche regulatorische Impulse sorgen für Zuversicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin und Ethereum trotzen dem Kryptomarkt-Abwärtstrend
    • Bitcoin-ETFs verbuchen 626 Millionen Dollar Zuflüsse
    • Clarity Act soll für mehr Rechtssicherheit sorgen
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    Gegen den Trend - Ethereum und Bitcoin trotzen der Krypto-Schwäche dank ETF-Zuflüssen
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Der Kryptomarkt zeigt sich am Donnerstagnachmittag uneinheitlich. Während die beiden größten Kryptowährungen zulegen, stehen zahlreiche Altcoins unter Verkaufsdruck. Bitcoin steigt um 0,86 Prozent auf 64.574 US-Dollar- Ethereum entwickelt sich noch stärker und gewinnt 2,09 Prozent auf 1.905 US-Dollar.

    Abseits der beiden Schwergewichte dominiert jedoch die Verlustseite. XRP verliert 1,7 Prozent und fällt auf 1,04 US-Dollar zurück. Noch deutlicher unter Druck steht Hyperliquid, dessen Kurs um 3,02 Prozent nachgibt.

    Bitcoin-ETFs verzeichnen kräftige Kapitalzuflüsse

    Positive Signale kommen weiterhin vom institutionellen Markt. Die in den USA zugelassenen Spot-Bitcoin-ETFs haben innerhalb der vergangenen drei Handelstage Nettozuflüsse von insgesamt 626 Millionen US-Dollar verzeichnet.

    Damit steuern die Fonds auf ihre stärkste Handelswoche seit Anfang Mai zu.

    Clarity Act bleibt entscheidender Kurstreiber

    Im Mittelpunkt steht weiterhin der Clarity Act in den USA. Das Gesetz soll die Zuständigkeiten zwischen der Börsenaufsicht SEC und der Terminmarktaufsicht CFTC neu regeln und damit für deutlich mehr Rechtssicherheit im Kryptosektor sorgen.

    Allerdings gilt eine Verabschiedung vor der Senatspause am 7. August inzwischen als unwahrscheinlich. Der Marktstratege Joel Kruger von LMAX Group geht davon aus, dass dieses Szenario inzwischen weitgehend eingepreist ist. Darauf deuten auch die Prognosen auf der Wettplattform Polymarket hin. Dort sind die Erwartungen für eine Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2026 deutlich zurückgegangen.

    Dennoch sieht Kruger das regulatorische Umfeld insgesamt auf einem positiven Weg. SEC-Chef Paul Atkins habe signalisiert, auch ohne eine schnelle Gesetzesänderung durch neue Leitlinien für mehr Klarheit sorgen zu wollen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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