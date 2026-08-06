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    Aktien New York Ausblick

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    Dow stabil - Risiko für Rückschläge nimmt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow nach Rekordserie vorerst mit ruhigerem Handel
    • Nasdaq wegen enttäuschender Tech-Prognosen schwächer
    • Motorola, ConocoPhillips und Constellation legen zu
    Aktien New York Ausblick - Dow stabil - Risiko für Rückschläge nimmt zu
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf des Dow Jones Industrial dürften Anleger am Donnerstag erst einmal Luft holen. Zwar wurde der Dow gut eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG Markets 0,2 Prozent höher auf 54.465 Zählern taxiert, er bleibt damit aber unter dem Höchstwert vom Vortag bei 54.744 Punkten. In den vergangenen beiden Tagen hatte der Dow jeweils Rekorde aufgestellt.

    Die Börsen seien zuletzt "heißgelaufen", sagte ein Händler. Der Dow war an fünf Börsentagen in Folge gestiegen und hatte dabei in der Spitze um über 3.000 Punkte oder gut sechs Prozent zugelegt. Damit nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Börsianer zufolge keine Überraschung.

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    Der technologielastige Nasdaq 100 wurde vorbörslich mit 0,7 Prozent im Minus bei 29.270 Punkten erwartet. In der Tech-Branche gab es Enttäuschungen: Sandisk und Western Digital blieben mit ihren Prognosen für den Umsatz im laufenden Quartal hinter den Erwartungen zurück. Beide Unternehmen stellen Geräte und Komponenten zur Datenspeicherung her. Die Sandisk-Aktie brach im vorbörslichen Handel um 11 Prozent ein und die von Western Digital um 15 Prozent.

    Die Papiere von Motorola Solutions stiegen dagegen um mehr als sechs Prozent. Der Hersteller sogenannter intelligenter Kameras schraubte die Ziele für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr nach oben.

    Der Öl- und Gasproduzent ConocoPhillips verdiente im zweiten Quartal dank hoher Energiepreise deutlich mehr als von Analysten im Mittel erwartet. Die Aktie legte vorbörslich um knapp zwei Prozent zu.

    Der Kraftwerksbetreiber Constellation Energy hob derweil den Zielkorridor für den bereinigten operativen Gewinn je Aktie in diesem Jahr an. Das brachte dem Aktienkurs ein Plus von fünf Prozent ein./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Western Digital Aktie

    Die Western Digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,90 % und einem Kurs von 382,9 auf Tradegate (06. August 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Western Digital Aktie um -24,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Western Digital bezifferte sich zuletzt auf 128,79 Mrd..





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