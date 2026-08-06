Loar Holdings Inc. meldet Rekordergebnisse für das zweite Quartal 2026 und eine Aufwärtskorrektur des Ausblicks für 2026

WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 6. August 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (das „Unternehmen“, „Loar“, „wir“, „uns“ und „unser“) hat für das zweite Quartal 2026 Rekordergebnisse gemeldet.

„In der ersten Jahreshälfte hat das Geschäft unsere Erwartungen weiterhin übertroffen, angetrieben durch eine außergewöhnliche Nachfrage in unseren Endmärkten und eine starke Umsetzung unserer Neugeschäftspipeline. Von den rund 750 Mio. $ in unserer Pipeline haben wir Erstaufträge gesichert, die uns für die nächsten fünf Jahre Planungssicherheit für einen Nettoumsatz von etwa 200 Mio. $ sichern“, sagte Dirkson Charles, Chief Executive Officer von Loar Holdings und Executive Co-Chairman des Board of Directors.

Zweites Quartal 2026

- Nettoumsatz von 171,6 Mio. $, ein Anstieg um 39,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

- Nettogewinn von 16,7 Mio. $, auf dem Niveau des Vorjahresquartals.

- Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,18 $ gegenüber 0,17 $ im Vorjahresquartal.

- Das bereinigte EBITDA belief sich auf 69,4 Mio. $, was einem Anstieg von 47,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

- Nettogewinnmarge von 9,8 % gegenüber 13,6 % im Vorjahresquartal.

- Die bereinigte EBITDA-Marge für das Quartal betrug 40,5 % im Vergleich zu 38,3 % im Vorjahresquartal.

- Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,38 $, was einem Anstieg von 22,6 % gegenüber 0,31 $ im Vorjahresquartal entspricht.

Loar meldete für das Quartal einen Nettoumsatz von 171,6 Mio. $, was einem Anstieg von 48,5 Mio. $ bzw. 39,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Organisch(1) stieg der Nettoumsatz um 12,3 % bzw. 15,1 Mio. $ auf 138,3 Mio. $.

Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 16,7 Mio. $ und entsprach damit dem Wert des Vorjahresquartals. Der Nettogewinn für das Quartal wurde durch höhere Zinsaufwendungen und höhere nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte beeinflusst.

Das bereinigte EBITDA für das Quartal betrug 69,4 Mio. $, was einem Anstieg von 47,4 % bzw. 22,3 Mio. $ im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 40,5 %, verglichen mit 38,3 % im zweiten Quartal des Vorjahres. Der Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge ist auf die Umsetzung unserer strategischen Werttreiber und die wertsteigernde Wirkung des Umsatzanstiegs zurückzuführen.

Seit Jahresbeginn

- Der Nettoumsatz belief sich auf 327,7 Mio. $, was einem Anstieg von 37,8 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht.

- Der Nettogewinn belief sich auf 27,9 Mio. $, verglichen mit 32,0 Mio. $ im Vorjahreszeitraum.

- Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,29 $ im Vergleich zu 0,33 $ im Vorjahreszeitraum.

- Das bereinigte EBITDA belief sich auf 132,7 Mio. $, was einem Anstieg von 47,0 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht.

- Nettogewinnmarge von 8,5 % im Vergleich zu 13,5 % im Vorjahreszeitraum.

- Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 40,5 % im Vergleich zu 38,0 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

- Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,72 $, was einem Anstieg von 22,0 % gegenüber 0,59 $ im vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht.

Loar meldete für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 einen Nettoumsatz von 327,7 Mio. $, was einem Anstieg von 89,9 Mio. $ bzw. 37,8 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Organisch(1) stieg der Nettoumsatz um 11,9 % bzw. 28,2 Mio. $ auf 266,0 Mio. $.

Der Nettogewinn für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2026 belief sich auf 27,9 Mio. $, was einem Rückgang von 4,1 Mio. $ im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Der Rückgang des Nettogewinn war in erster Linie auf höhere Zinsaufwendungen, höhere nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte sowie nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Vorräten zurückzuführen, die den Übernahmen von LMB und Harper Engineering zuzuschreiben sind.

Das bereinigte EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres 2026 belief sich auf 132,7 Mio. $, was einem Anstieg von 47,0 % bzw. 42,4 Mio. $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 40,5 %, verglichen mit 38,0 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge ist auf die Umsetzung unserer strategischen Werttreiber und die wertsteigernden Auswirkungen des Umsatzwachstums zurückzuführen.

Bitte beachten Sie die beigefügte Tabelle 4 mit einer Überleitung des Nettogewinns es auf EBITDA, bereinigtes EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge für die in dieser Pressemitteilung behandelten Zeiträume.

(1) Der organische Nettoumsatz entspricht dem Nettoumsatz unserer bestehenden Geschäftsbereiche in den Vergleichszeiträumen und schließt den Nettoumsatz aus Akquisitionen aus. Den Nettoumsatz aus neuen Akquisitionen beziehen wir ab dem 13. Monat nach der Akquisition in den organischen Nettoumsatz ein, um einen Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zu ermöglichen.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026 – revidiert

„Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal und seit Jahresbeginn spiegeln die Stärke und Beständigkeit des Geschäftsmodells von Loar wider. Dass wir zum zweiten Mal in Folge eine bereinigte EBITDA-Marge von über 40 % erzielt haben, unterstreicht die Qualität unseres Portfolios, die robuste Nachfrage in unseren Endmärkten und unseren disziplinierten Fokus auf die Umsetzung unserer strategischen Werttreiber“, sagte Glenn D’Alessandro, Treasurer und Chief Financial Officer von Loar Holdings. „Mit Blick auf die Zukunft sind wir weiterhin gut positioniert, um attraktive Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig weiterhin starke Ergebnisse zu erzielen.“

Unser Ausblick für das Gesamtjahr 2026 umfasst:

- Umsatz – zwischen 665 und 675 Mio. $, gegenüber zuvor 645 bis 655 Mio. $.

- Nettogewinn – zwischen 56 und 60 Mio. $, gegenüber zuvor 53 bis 57 Mio. $.

- Bereinigtes EBITDA – zwischen 265 und 270 Mio. $, gegenüber zuvor 257 bis 262 Mio. $.

- Bereinigte EBITDA-Marge – ca. 40 %.

- Verwässertes Ergebnis je Aktie – zwischen 0,57 und 0,62 $, gegenüber zuvor zwischen 0,54 und 0,59 $.

- Nettogewinnmarge – ca. 8 %.

- Bereinigtes Ergebnis je Aktie – zwischen 1,32 und 1,36 $, ein Anstieg gegenüber 1,26 bis 1,30 $.

- Zinsaufwand – ca. 80 Mio. $.

- Abschreibungsaufwand – ca. 15 Mio. $.

- Amortisationsaufwand – ca. 65 Mio. $.

- Marktannahmen – Der Ausblick für das Gesamtjahr basiert auf folgenden Annahmen:

o Wachstum bei den OEMs in den Bereichen Commercial, Business Jet und General Aviation im hohen zweistelligen Bereich (17 % – 20 %).

o Wachstum im Aftermarket-Bereich bei Verkehrsflugzeugen, Geschäftsflugzeugen und der allgemeinen Luftfahrt im niedrigen zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Verteidigungsbereich im mittleren einstelligen Bereich.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte Ergebnis je Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge sind nicht nach GAAP berechnete Finanzkennzahlen, die im Abschnitt „Full Year 2026 Outlook - Revised“ auf zukunftsorientierter Basis angegeben werden. Das Unternehmen stellt keine Überleitung dieser zukunftsgerichteten Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren, gemäß GAAP berechneten und dargestellten Finanzkennzahlen bereit, da dies potenziell irreführend und angesichts der Schwierigkeit, ereignisbedingte Transaktionsposten und andere nicht zum Kerngeschäft gehörende operative Posten in zukünftigen Perioden zu prognostizieren, nicht praktikabel wäre. Die Höhe dieser Posten kann jedoch erheblich sein.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Am 6. August 2026 findet um 11:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz statt. Um telefonisch an der Konferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden hier eine Liste mit gebührenfreien Rufnummern. Ein Live-Audio-Webcast wird ebenfalls unter dem folgenden Link sowie im Bereich „Investoren“ auf der Website von Loar Holdings verfügbar sein: https://ir.loargroup.com.

Der Webcast wird archiviert und eine Aufzeichnung wird im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und Tier-1-Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Nicht-GAAP-konforme Zusatzinformationen

In dieser Pressemitteilung stellen wir bestimmte Finanzkennzahlen vor, die auf unserem EBITDA, dem bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge, dem bereinigten Nettogewinn und dem bereinigten Ergebnis je Aktie basieren. Verweise auf „EBITDA“ beziehen sich auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Verweise auf „bereinigtes EBITDA“ beziehen sich auf das EBITDA zuzüglich, je nach relevantem Zeitraum, bestimmter Anpassungen, wie in den Überleitungen vom Nettogewinn zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA dargelegt, und Verweise auf die „bereinigte EBITDA-Marge“ beziehen sich auf das bereinigte EBITDA geteilt durch den Nettoumsatz. Verweise auf „bereinigten Nettogewinn“ beziehen sich auf den Nettogewinn zuzüglich bestimmter Anpassungen, wie in den nachstehenden Überleitungen zur Ableitung des bereinigten EBITDA aus dem EBITDA und der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte dargelegt, abzüglich der steuerlichen Auswirkungen dieser Anpassungen. Verweise auf „bereinigtes Ergebnis je Aktie“ beziehen sich auf den bereinigten Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien (verwässert). EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigter Nettogewinn und bereinigtes Ergebnis je Aktie sind keine Kennzahlen zur finanziellen Leistung nach US-GAAP. Wir weisen EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigten Nettogewinn und bereinigtes Ergebnis je Aktie aus, da wir der Ansicht sind, dass sie nützliche Indikatoren für die Bewertung der operativen Leistung sind. Darüber hinaus verwendet unser Management das bereinigte EBITDA, um die Leistung des Managementteams im Zusammenhang mit Mitarbeiter-Incentive-Programmen zu überprüfen und zu bewerten und um sein Jahresbudget und seine Finanzprognosen zu erstellen. Weiters verwendet unser Management das bereinigte EBITDA von Zielunternehmen, um Übernahmen zu bewerten.

Obwohl wir das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den bereinigten Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie als Messgrößen verwenden, um die Leistung unseres Unternehmens und die anderen oben genannten Zwecke zu bewerten, hat die Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Analyseinstrumente ihre Grenzen, und Sie sollten keine dieser Kennzahlen isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer gemäß US-GAAP ausgewiesenen Betriebsergebnisse betrachten. Einige dieser Einschränkungen sind:

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge spiegeln nicht den erheblichen Zinsaufwand oder den Barmittelbedarf wider, der für die Bedienung der Zinszahlungen für unsere Verschuldung erforderlich ist.

- Obwohl es sich bei den Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, müssen die abgeschriebenen Vermögenswerte in der Zukunft häufig ersetzt werden, und der Barmittelbedarf für solche Ersatzbeschaffungen spiegelt sich nicht im EBITDA, im bereinigten EBITDA und in der bereinigten EBITDA-Marge wider.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten nicht die Barausgaben, die wir für die Integration erworbener Unternehmen in unsere Geschäftstätigkeit aufgewendet haben, da dies ein notwendiger Bestandteil einiger unserer Akquisitionen ist.

- Die Nichtberücksichtigung der erheblichen Abschreibungsaufwendungen im Zusammenhang mit unseren immateriellen Vermögenswerten schränkt die Aussagekraft von EBITDA, bereinigtem EBITDA, bereinigter EBITDA-Marge, bereinigtem Nettogewinn und bereinigtem Ergebnis je Aktie weiter ein.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge beinhalten nicht die Zahlung von Steuern, die ein notwendiges Element unserer Geschäftstätigkeit ist.

Aufgrund dieser Einschränkungen sollten das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie nicht als Messgrößen für die Barmittel angesehen werden, die uns für Investitionen in das Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Management kompensiert diese Einschränkungen, indem es das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den bereinigten Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie nicht isoliert betrachtet, sondern insbesondere andere US-GAAP-Kennzahlen wie den Nettoumsatz und den Betriebsgewinn zur Messung unserer betrieblichen Leistung heranzieht. Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP und sollten nicht als Alternative zum Nettogewinn oder zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit gemäß US-GAAP betrachtet werden. Unsere Berechnungen des EBITDA, des bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge, des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten Ergebnisses je Aktie sind möglicherweise nicht mit den Berechnungen ähnlich bezeichneter Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen ausgewiesen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, u. a. in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung. Die Wörter „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „zukünftig“, „werden“, „anstreben“, „vorhersehbar“ sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aussagen unter dem Abschnitt „Ausblick für das Gesamtjahr 2026 – revidiert“, beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen werden vom Management nach bestem Wissen und Gewissen geäußert, und wir sind der Ansicht, dass es dafür eine vernünftige Grundlage gibt. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund von Änderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsbezogenen, marktbezogenen, behördlichen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem die folgenden umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Übernahmen getätigt haben und beabsichtigen, weitere Übernahmen zu verfolgen, und dass unser Geschäft beeinträchtigt werden könnte, wenn wir Übernahmen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen abschließen können, oder wenn wir die übernommenen operativen Betriebe nicht effektiv integrieren können; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr auf Formular 10-K beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Berichten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen, in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen gelesen werden. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Alle von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist uns nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Es kann sein, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt haben, nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures, Investitionen oder anderer strategischer Transaktionen wider, die wir möglicherweise tätigen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Ian McKillop

Loar Holdings Inc. Investor Relations

IR@loargroup.com

QUELLE: Loar Group Inc.

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Die Loar Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 75,66USD auf NYSE (06. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.