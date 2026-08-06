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    Leifheit spürt Konsumzurückhaltung

    Für Sie zusammengefasst
    • Leifheit meldet 2,4 Millionen Euro Verlust
    • Umsatz sinkt um 5,8 Prozent auf 116,3 Millionen
    • 2026: Operatives Ergebnis bei rund null erwartet
    Leifheit spürt Konsumzurückhaltung
    Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa

    NASSAU (dpa-AFX) - Der Haushaltswarenhersteller Leifheit hat im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust eingefahren. Unter dem Strich steht ein Minus von 2,4 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) mitteilte.

    Gründe seien unter anderem ein anhaltend schwieriges Marktumfeld und eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in vielen europäischen Märkten. Der Umsatz sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 5,8 Prozent auf 116,3 Millionen Euro, wie das 1959 gegründete Unternehmen weiter mitteilte.

    "Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie konsequent voran", sagte der Vorstandsvorsitzende der Leifheit AG, Alexander Reindler. Für das Gesamtjahr rechnet Leifheit nun mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. Euro) und einem operativen Ergebnis bei rund null./agy/DP/mis

    Leifheit

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    ISIN:DE0006464506WKN:646450
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Leifheit Aktie

    Die Leifheit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 13,20 auf Tradegate (06. August 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Leifheit Aktie um -6,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Leifheit bezifferte sich zuletzt auf 131,50 Mio..





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