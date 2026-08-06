DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Steve Liechti lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie insbesondere das Wachstum im Segment Research des Wissenschaftsverlags. Zudem hob er die angehobenen Jahresziele hervor und sieht Potenzial für eine leichte Anhebung der Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS)./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 19,66EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Steve Liechti

Analysiertes Unternehmen: Springer Nature

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

