DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Informationsdienstleisters habe den Erwartungen entsprochen oder diese auch übertroffen, schrieb Steve Liechti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien in Einzelbereichen angepasst, im Gesamten aber nicht verändert worden./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 68,44EUR auf Tradegate (06. August 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Steve Liechti

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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