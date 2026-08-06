DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Wohnimmobilienkonhzerns sei ein neutrales Ereignis gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte mit Blick auf Veräußerungen seien positiv zu werten./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 20,88EUR auf Tradegate (06. August 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Thomas Rothäusler
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Thomas Rothäusler
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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