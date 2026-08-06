DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Wohnimmobilienkonhzerns sei ein neutrales Ereignis gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte mit Blick auf Veräußerungen seien positiv zu werten./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 20,88EUR auf Tradegate (06. August 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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