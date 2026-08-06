DZ BANK stuft PFIZER INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfizer auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 US-Dollar belassen. Im Nicht-Covid-Portfolio überkompensierten die neu eingeführten und akquirierten Produkte die rückläufigen Pandemie-Umsätze, schrieb Elmar Kraus in einer Studie am Donnerstag. Die Stärke des Pharmakonzerns gerade in der Onkologie werde vom Markt derzeit unterbewertet./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Tradegate (06. August 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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