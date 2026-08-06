BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das organische Ergebniswachstum (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 11:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 11:22 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 19,83EUR auf Tradegate (06. August 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,5

Kursziel alt: 25,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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