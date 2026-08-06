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    JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beließ Peterson zunächst bei 46 US-Dollar./bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 36,51EUR auf Tradegate (06. August 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tycho Peterson
    Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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