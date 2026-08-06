Halbleiterzulieferer Suss dank Rekordauftragsbestand auf Kurs

Nach einem Kursverlust von bis zu 4 Prozent notierte das Papier zuletzt 0,4 Prozent höher bei 79 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs dank des KI-Hypes in etwa verdoppelt. Im Juni war die Aktie auf ein Rekordhoch von gut 118 Euro gestiegen, seitdem ging es jedoch wieder nach unten.

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec nimmt nach einem schwachen Jahresstart etwas Fahrt auf und bestätigt seine Jahresziele. Auftragseingang und -bestand erreichten zuletzt Rekordniveaus, zudem zogen im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnis gegenüber dem ersten Jahresviertel an. Dem Vorjahr hinkt der Konzern aber noch deutlich hinterher, obwohl er von der hohen Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz profitiert. An der Börse lag die im MDax notierte Aktie am Donnerstag zunächst im Minus, drehte am Nachmittag aber leicht ins Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Im zweiten Quartal konnten wir den Auftragseingang dank der weiterhin starken Nachfrage nach unseren Lösungen erneut deutlich steigern", sagte Vorstandschef Burkhardt Frick. Gleichzeitig beobachte Suss, dass Kunden Aufträge mit längeren Vorlaufzeiten platzierten. Dies unterstreiche die gute Position in ausgewählten Wachstumssegmenten der Halbleiter-Wertschöpfungskette.

Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal auch dank einer großen Order im Jahresvergleich mit 260,7 Millionen Euro auf mehr als das Dreifache. Der Auftragsbestand erreichte zum Halbjahr mit knapp 474 Millionen Euro ebenfalls einen Rekordwert.

Mit bereits rund 220 Millionen Euro an für 2027 vorgesehenen Auslieferungen verfüge Suss nun "über eine deutlich höhere Visibilität als noch vor einem Jahr", sagte Finanzvorständin Cornelia Ballwießer. "Gleichzeitig hat sich die Profitabilität im zweiten Quartal wie erwartet verbessert und liegt wieder im Zielkorridor für das Gesamtjahr."

Unverändert erwartet Suss für 2026 eine operative Marge (Ebit-Marge) von acht bis zehn Prozent. Im zweiten Quartal lag sie bei 9 Prozent, nach 4,3 Prozent zum Jahresstart. Gegenüber dem Vorjahresquartal sank sie allerdings um 6,2 Prozentpunkte.

Der Konzern kämpft seit einiger Zeit mit hohen Kosten, unter anderem wegen Ausgaben für neue Produkte und den Anlauf seines neuen Standortes in Taiwan. Im vergangenen Jahr hielten sich zudem Kunden in China mit Bestellungen zurück, seit dem Schlussquartal ziehen die Buchungen aber wieder an.

Getragen wird die inzwischen wieder starke Auftragslage unter anderem von der hohen Nachfrage nach sogenannten Advanced-Packaging-Anwendungen, die Leistung und Effizienz von Halbleitern steigern und vor allem für KI-Systeme benötigt werden.

Warburg-Analyst Malte Schaumann sprach angesichts der Auftragsentwicklung von einem "bombastischen" Quartal. Er führte dies allerdings auf vorgezogene Kundenaufträge zurück und erwartet, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr unter diesem außergewöhnlich hohen Niveau bleiben wird.

Die Rekordbuchungen schlagen sich bislang erst langsam im operativen Geschäft nieder: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach im Jahresvergleich um gut die Hälfte auf 10,4 Millionen Euro ein, lag aber deutlich über dem Wert des ersten Quartals. Unter dem Strich schmolz der Gewinn inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten auf 6,3 Millionen Euro.

Der Umsatz sank um 18 Prozent auf 116,2 Millionen Euro, lag aber ebenfalls klar über dem Niveau des ersten Quartals. Nach dem Rekordumsatz von gut 503 Millionen Euro im vergangenen Jahr erwartet Suss für 2026 weiterhin Erlöse von 425 bis 485 Millionen Euro. Dafür müsste die Dynamik im zweiten Halbjahr nochmals zulegen. Der Konzern setzt dabei auch auf neue Produkte. Nach ersten Auslieferungen aus dem Werk in Taiwan zu Beginn des laufenden Quartals seien weitere Produkteinführungen für die zweite Jahreshälfte vorgesehen./tav/men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 32.429 auf Ariva Indikation (06. August 2026, 14:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +13,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %. Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,60 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +25,90 %/+49,88 % bedeutet.





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