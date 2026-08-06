ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Qiagen auf 'Buy'
- Jefferies belässt Qiagen nach Q2-Zahlen auf Buy
- Qiagens zweites Quartal übertrifft die Erwartungen
- Proben- und Diagnostikgeschäft schneiden besser ab
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beließ Peterson zunächst bei 46 US-Dollar./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 36,51 auf Tradegate (06. August 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 7,55 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00Euro. Von den letzten 2 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten.
Analyst:
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Morgen nach US-Börsenschluss kommen die Zahlen für das 2. Quartal. Wie immer werden die Zahlen zwar nicht ganz unwichtig sein, aber im Vordergrund steht sicherlich der Ausblick für das 2.HJ.
Außerdem dürfte der Markt gespannt sein, ob man was zur strategischen Ausrichtung (Stichwort Übernahmefantasie) sagt. Spätestens am Donnerstag im Earnings Call dürfte danach gefragt werden.
Die Positionierung am Optionsmarkt (extrem bullish) und die Aufstockungen einiger Großanleger dürften nicht nur wegen der Zahlen morgen erfolgt sein, sondern ein mögliches zeitnahes Übernahmeangebot spielt hier m.E. die Hauptrolle.
Versemmelt hat es letztlich nicht der AR, sondern die Aktionäre, v.a. Hedgefonds, die mit dem Übernahmepreis nicht zufrieden waren.
Wie auch immer, die Indizien, daß tatsächlich im Laufe des Jahres (spätestens im 1.Q 2027) ein Angebot ins Haus flattern könnte mehren sich.
Laut (Noch-)CEO prüft Qiagen prüft sog. strategische Alternativen, was auch ein Verkauf einschließt, und hat dazu zwei Investmentfirmen, nämlich Goldman Sachs und Moelis an Bord geholt.
https://de.investing.com/news/transcripts/qiagen-gibt-ausblick-strategische-prioritaten-und-ceosuche-im-fokus-93CH-3369268
Zumindest ein Berater, Goldman Sachs, hat bei Qiagen auf über 3 % aufgestockt, was für mich bedeutet, daß man die Aussicht auf einen Verkauf mit lukrativer Übernahmeprämie als gut möglich ansieht (oder/und gute Zahlen erwartet).
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/QGEN-N/pressreleases/2635748/goldman-sachs-discloses-3-28-stake-in-qiagen-via-shares-and-derivatives/
Also der Bloombergbericht vom Donnerstag ist nur ein kleiner Baustein. Positiv ist, daß Bloomberg nicht nur nebulös von einem oder mehreren Private-Equity-Firmen spricht, sondern sie konkret benennt.
Key points:
- Some potential bidders are considering an offer of at least $50 per share, the report stated.
- QGEN has a 12-month consensus price target of $44.46, according to data from 15 analysts.
- The company has been exploring strategic options, with CEO Thierry Bernard stating the company was working with Moelis & Co. and Goldman Sachs.