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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Qiagen auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Qiagen nach Q2-Zahlen auf Buy
    • Qiagens zweites Quartal übertrifft die Erwartungen
    • Proben- und Diagnostikgeschäft schneiden besser ab
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Qiagen auf 'Buy'
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beließ Peterson zunächst bei 46 US-Dollar./bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 36,51 auf Tradegate (06. August 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 7,55 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00Euro. Von den letzten 2 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten.


    Rating: Buy
    Analyst:



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