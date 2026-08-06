Jefferies belässt Qiagen auf 'Buy'

Versemmelt hat es letztlich nicht der AR, sondern die Aktionäre, v.a. Hedgefonds, die mit dem Übernahmepreis nicht zufrieden waren.

Wie auch immer, die Indizien, daß tatsächlich im Laufe des Jahres (spätestens im 1.Q 2027) ein Angebot ins Haus flattern könnte mehren sich.

Laut (Noch-)CEO prüft Qiagen prüft sog. strategische Alternativen, was auch ein Verkauf einschließt, und hat dazu zwei Investmentfirmen, nämlich Goldman Sachs und Moelis an Bord geholt.

https://de.investing.com/news/transcripts/qiagen-gibt-ausblick-strategische-prioritaten-und-ceosuche-im-fokus-93CH-3369268

Zumindest ein Berater, Goldman Sachs, hat bei Qiagen auf über 3 % aufgestockt, was für mich bedeutet, daß man die Aussicht auf einen Verkauf mit lukrativer Übernahmeprämie als gut möglich ansieht (oder/und gute Zahlen erwartet).

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/QGEN-N/pressreleases/2635748/goldman-sachs-discloses-3-28-stake-in-qiagen-via-shares-and-derivatives/

Also der Bloombergbericht vom Donnerstag ist nur ein kleiner Baustein. Positiv ist, daß Bloomberg nicht nur nebulös von einem oder mehreren Private-Equity-Firmen spricht, sondern sie konkret benennt.

Sicher ist natürlich wie immer in solchen Fällen gar nichts, einen Free Lunch gibt es an der Börse nicht, aber ich würde die Wahrscheinlichkeit eines relativ zeitnahen Angebots auf 50 %, vielleicht sogar ein Tick höher, taxieren.





Am 23.07.26 gibt es Zahlen von Thermo Fisher, könnte auf den Qiagenkurs ausstrahlen und voraussichtlich am 04.08.26 dürften die Zahlen von Qiagen kommen. Bis dahin rechne ich, sollten keine signifikanten News kommen, mit einer volatilen Seitwärtsbewegung des Kurses.