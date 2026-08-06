EPAM Systems - Aktie stürzt rapide ab - 06.08.2026

Mit einer Performance von -20,10 % musste die EPAM Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der EPAM Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 75,98€, mit einem Minus von -20,10 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

EPAM Systems ist ein globaler IT-Dienstleister mit Fokus auf Softwareentwicklung, Digital- und Cloud-Transformation sowie Consulting. Kernleistungen: maßgeschneiderte Software, Plattform-Engineering, Data/AI-Lösungen. Starke Position im High-End-Outsourcing, v.a. in USA/EU. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Cognizant, Globant, Infosys. USP: tiefe Engineering-Expertise, starke Osteuropa-Talente, komplexe End-to-End-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die EPAM Systems-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,08 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die EPAM Systems Aktie damit um -18,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,87 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die EPAM Systems um -47,10 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

EPAM Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,98 % 1 Monat +22,87 % 3 Monate +2,08 % 1 Jahr -26,67 %

Informationen zur EPAM Systems Aktie

Stand: 06.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 52 Mio. EPAM Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,09 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -2,70 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -4,47 %.

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Ob die EPAM Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EPAM Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.