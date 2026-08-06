🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEPAM Systems AktievorwärtsNachrichten zu EPAM Systems

    Besonders beachtet!

    449 Aufrufe 449 0 Kommentare 0 Kommentare

    EPAM Systems - Aktie stürzt rapide ab - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die EPAM Systems Aktie, bisher, um -20,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der EPAM Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - EPAM Systems - Aktie stürzt rapide ab - 06.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    EPAM Systems ist ein globaler IT-Dienstleister mit Fokus auf Softwareentwicklung, Digital- und Cloud-Transformation sowie Consulting. Kernleistungen: maßgeschneiderte Software, Plattform-Engineering, Data/AI-Lösungen. Starke Position im High-End-Outsourcing, v.a. in USA/EU. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Cognizant, Globant, Infosys. USP: tiefe Engineering-Expertise, starke Osteuropa-Talente, komplexe End-to-End-Projekte.

    EPAM Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.08.2026

    Mit einer Performance von -20,10 % musste die EPAM Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der EPAM Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 75,98, mit einem Minus von -20,10 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.997,98€
    Basispreis
    2,43
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.044,92€
    Basispreis
    5,92
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die EPAM Systems-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,08 % zu Buche.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EPAM Systems Aktie damit um -18,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,87 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die EPAM Systems um -47,10 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    EPAM Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,98 %
    1 Monat +22,87 %
    3 Monate +2,08 %
    1 Jahr -26,67 %
    Stand: 06.08.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur EPAM Systems Aktie

    Es gibt 52 Mio. EPAM Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,09 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -2,70 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -4,47 %.

    EPAM Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die EPAM Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EPAM Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EPAM Systems

    +0,12 %
    -10,25 %
    +7,72 %
    -11,19 %
    -39,58 %
    -63,72 %
    -84,03 %
    +683,03 %
    ISIN:US29414B1044WKN:A1JS9Q
    EPAM Systems direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! EPAM Systems - Aktie stürzt rapide ab - 06.08.2026 Am 06.08.2026 ist die EPAM Systems Aktie, bisher, um -20,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der EPAM Systems Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     