Shueisha startet weltweite Offensive mit MANGA MILLION, einer in 100 Sprachen verfügbaren Manga-Plattform

TOKIO, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., einer der weltweit führenden Manga-Verlage, hat MANGA MILLION gestartet, eine neue digitale Plattform, die für einen begrenzten Zeitraum verfügbar ist und Lesern weltweit kostenlosen Zugang zu Manga bietet, ohne dass eine Registrierung erforderlich ist. Passend zum Thema seines 100-jährigen Jubiläums bietet MANGA MILLION eine Sammlung von einer Million Seiten Shueisha-Manga in über 100 Sprachen.

Zum Start bietet MANGA MILLION rund 400 Manga-Titel, darunter weltweit gefeierte Serien wie „ONE PIECE", „Naruto", „Bleach", „Demon Slayer", „Jujutsu Kaisen", anime-adaptierte Hits wie „Kingdom", „[Oshi No Ko]", „SPY×FAMILY" und „Chainsaw Man" sowie beliebte Shojo-Mangas wie „Nana" und „Kimi ni Todoke: From Me to You". Fast 300 Titel werden erstmals übersetzt, darunter 50 Titel, die in mehrere Sprachen übersetzt werden. Die Plattform unterstützt eine Vielzahl von Sprachen, darunter Englisch, Chinesisch, Hindi, Arabisch, Spanisch und Französisch sowie Türkisch, Tagalog, Koreanisch, Polnisch und viele weitere. Mehr als 150 Titel sind Shojo-Manga und präsentieren den Lesern auf der ganzen Welt eines der einflussreichsten und beständigsten Manga-Genres Japans.

„Eine der wichtigsten Aufgaben eines Verlags ist es, kreative Talente mit der Öffentlichkeit zusammenzubringen", sagte Hideaki Hayashi, Präsident und Geschäftsführer von Shueisha. „Der japanische Manga hat sich dank der leidenschaftlichen Kunstfertigkeit unzähliger Manga-Autoren und der unerschütterlichen Unterstützung der Leser zu einem kulturellen Phänomen entwickelt, das weltweit über Grenzen hinweg Anklang findet. MANGA MILLION wurde durch die großartige Zusammenarbeit dieser Schöpfer ermöglicht, und anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Shueisha hoffen wir, dass es neue Verbindungen zu Lesern weltweit schafft, Möglichkeiten bietet, den Reichtum und die Vielfalt der Manga-Kultur zu erleben, und zukünftige Generationen von Manga-Schöpfern inspiriert."

Das Projekt, das im Rahmen einer unternehmensweiten Zusammenarbeit unter Einbeziehung aller Abteilungen von Shueisha entwickelt wurde, vereint Shonen, Shojo, Seinen und eine Vielzahl weiterer Manga-Genres, um Leser auf der ganzen Welt anzusprechen. Internationale Lizenzpartner aus aller Welt haben dieses beispiellose Übersetzungsprojekt unterstützt und damit MANGA MILLION zu einer der größten Initiativen in der Geschichte von Shueisha gemacht.

MANGA MILLION ist weltweit für begrenzte Zeit kostenlos und ohne Registrierung unter https://mangamillion.shueisha.co.jp/ verfügbar.

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Ikuko Shimizu

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