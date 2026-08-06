Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

Heute ist ein Teil der Katze aus dem Sack. ARP wird positiv aufgenommen. Der Cashberg wird in den nächsten Quartalen massiv anwachsen, sprich das ARP wird noch mehr ausgeweitet, bis die Masse erkennt, wie günstig DTE ist und der Kurs Richtung 45-50€ dreht. TMUS wird auch in den nächsten Quartalen viel Geld nach Bonn schleusen, trotz ARP- denn das Gespenst Spacex bzw. Starlink ist ja nach der Muskshow entzaubert. Musk kann den Mobilfunkmarkt gar nicht aufmischen, denn er braucht für seine Chips das gesamte Geld. Wer noch von dem großen IPO bei Spacex von 90 Mrd. träumt, sollte mal genau hinschauen, Spacex hat nur 10 Mrd. davon erhalten, der Rest ging an die Altaktionäre, sprich da ist das Kleingedruckte genau zu lesen. Wer noch den Deal von Spacex und Echostar und den Frequenzen anführt, der sollte nicht vergessen, dass Echostar dafür Spacexaktien bekam, die mittlerweile weit unter dem Ausgabepreis liegen - klar Echostar bekommt sicherlich noch mehr Spacex-aktien überschrieben, da die Aktie abschmiert. Aber Echostar kann diese Aktien leider nicht verkaufen, somit ist es nur eine Frage der Zeit, wann Echostar insolvent wird. Wenn Musk diese Frequenzen dann doch nicht sinnvoll nutzen kann, kommt wahrscheinlich TMUS zum Zuge und übernimmt diese, mit einem gewaltigem Abschlag, weil sie Cash haben - Brauchen tut TMUS diese Frequenzen nicht, denn ihr Netz ist ja erst zu 40-50% ausgelastet, anders als bei Verizone und AT&T, aber die haben kaum Cash, besonders weil sie für die nächsten großen Frequenzauktionen 2027 massiv Cash brauchen!





Fazit: Entspannt als DTE-Aktionär zurücklehnen, dem Treiben von Musks Versprechen amüsiert zuschauen und das TMUS ARP machen lassen und die Uhr bis 2029 laufen lassen - denn dann kommt der DTE-Anteil an TMUS in Dimensionen, die über 70% liegen und dann wird der Schritt zu 80% nur noch ein kleiner sein. Musk kann gar keine reale Mobilfunkkonkureenz aufbauen, wenn die BIG 3 ihn nicht lassen.

Aber man muss halt nur das Kleingedruckte lesen und nicht auf die große Musktrommel hereinfallen.