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    Norsemont gibt die strategische Erweiterung des Konzessionspakets Choquelimpie auf 9.048 Hektar bekannt

    Norsemont gibt die strategische Erweiterung des Konzessionspakets Choquelimpie auf 9.048 Hektar bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, B.C., 6. August 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) („Norsemont“ oder das „Unternehmen“) gibt eine strategische Erweiterung seines Konzessionspakets im Projekt Choquelimpie bekannt. Mit den neu abgesteckten Flächen kommen weitere 3.291 Hektar hinzu. Damit vergrößert sich das gesamte Projektgebiet auf 9.048 Hektar und stärkt Norsemonts Kontrolle über wichtige geologische Trends und aussichtsreiche Zonen, die vom technischen Team des Unternehmens ermittelt wurden.

     

    Die zusätzlichen Flächen wurden auf Grundlage der laufenden geologischen Interpretationen und des Wissens, dass die bekannten Mineralisierungszonen Ausläufer bilden, ausgewählt. Die neuen Claims liegen entlang gut zugänglicher Korridore und bieten somit effiziente Zugangsmöglichkeiten für zukünftige Explorations- und Erschließungsaktivitäten.

     

    Highlights

     

    -          Die Konzessionsfläche wurde um 3.291 Hektar auf insgesamt 9.048 Hektar erweitert.

     

    -          Die neu abgesteckten Gebiete umfassen Ausläufer von mehreren geologischen Trends und aussichtsreichen Zonen, die bereits aufgefunden wurden.

     

    -          Die Flächenerweiterung unterstützt das langfristige Wachstumspotenzial bei der Exploration und Erschließung von Choquelimpie.

     

     

    Kommentar der Unternehmensführung

     

    Marc Levy, CEO von Norsemont Mining, erklärt:

     

    „Das Unternehmen setzt die Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Bereich der ausgedehnten Mineralisierung bei Choquelimpie fort. Wir sind begeistert, dass unser Geologenteam mehrere Ausläufer bestehender geologischer Trends und chancenreicher Zonen entlang bereits vorhandener Straßenzüge für zukünftige Explorations- und Entwicklungsprojekte ermittelt hat. Durch unsere systematische Vorgehensweise im technischen und planerischen Bereich können wir die Wertschöpfung und den Ausbau bei Choquelimpie optimieren. Die Bohrungen schreiten voran, und wir warten mit Spannung darauf, dass uns schon bald weitere Ergebnisse vorliegen.“

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    Norsemont gibt die strategische Erweiterung des Konzessionspakets Choquelimpie auf 9.048 Hektar bekannt Vancouver, B.C., 6. August 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) („Norsemont“ oder das „Unternehmen“) gibt eine strategische Erweiterung seines Konzessionspakets im Projekt Choquelimpie bekannt. Mit den neu …
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