Antimony Resources erweitert hochgradige Antimonzone

Antimony Resources Corp. (CSE ATMY / WKN A414DM) baut die hochgradige Antimon- und Goldmineralisierung auf seinem Bald-Hill-Projekt in der kanadischen Provinz New Brunswick weiter aus. Die jüngsten Analyseergebnisse aus der Main Zone bestätigen erneut mächtige Mineralisierungsabschnitte mit außergewöhnlich hohen Antimongehalten und unterstreichen das Potenzial des Projekts als eine der aussichtsreichsten Antimonentdeckungen Nordamerikas.

Die neuen Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Antimon aufgrund seiner Bedeutung für die Verteidigungsindustrie, Halbleitertechnologien und zahlreiche industrielle Anwendungen weltweit immer stärker in den Fokus rückt. Gleichzeitig bleibt das Angebot außerhalb Chinas begrenzt, wodurch neue Vorkommen erheblich an strategischer Bedeutung gewinnen.

Hochgradige Antimon- und Goldgehalte bestätigt

Besonders hervor sticht Bohrloch BH-26-14. Es durchteufte 3,05 Meter mit durchschnittlich 3,29 % Antimon und 1,97 g/t Gold. Innerhalb dieses Abschnitts lag ein besonders hochgradiger Kern mit 13,0 % Antimon über 0,65 Meter. Darüber hinaus enthielt derselbe Abschnitt Goldgehalte von bis zu 6,37 g/t. Die Ergebnisse bestätigen die hohe Kontinuität der Mineralisierung innerhalb der Main Zone.

Auch weitere Bohrlöcher lieferten überzeugende Resultate und bestätigten sowohl die Mächtigkeit als auch die Kontinuität der antimonführenden Strukturen. Nach Angaben des Unternehmens bleibt die Mineralisierung entlang des Streichens sowie in der Tiefe weiterhin offen und bietet damit erhebliches Erweiterungspotenzial.

Bohrungen in neuer Central Zone bereits angelaufen

Parallel zu den Arbeiten in der Main Zone hat Antimony Resources inzwischen die ersten Bohrungen auf der neu entdeckten Central Zone begonnen. Diese Zielzone wurde erst vor Kurzem identifiziert und liegt zwischen bereits bekannten mineralisierten Bereichen.

Analyseergebnisse liegen für diese Bohrungen noch nicht vor. Sollten sich dort ähnliche Gehalte wie in der Main Zone bestätigen, könnte sich das mineralisierte System deutlich vergrößern und die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten des Projekts weiter verbessern.

Strategischer Rohstoff gewinnt weiter an Bedeutung

Die Entwicklung von Bald Hill fällt in eine Phase wachsender Aufmerksamkeit für Antimon. Das Metall gilt inzwischen als kritischer Rohstoff für zahlreiche Hochtechnologie- und Verteidigungsanwendungen. Gleichzeitig stammen große Teile der weltweiten Produktion und Verarbeitung aus China, während westliche Staaten ihre Versorgung zunehmend diversifizieren möchten.

Vor diesem Hintergrund gewinnen neue Antimonprojekte in Kanada, Australien und den USA erheblich an Bedeutung. Bald Hill zählt dabei zu den wenigen Projekten, die sowohl hochgradige Antimon- als auch Goldmineralisierung aufweisen und damit zusätzliches wirtschaftliches Potenzial besitzen.

Umfangreiches Explorationspotenzial weiterhin vorhanden

Die bisherigen Bohrergebnisse zeigen, dass Bald Hill noch längst nicht vollständig abgegrenzt ist. Sowohl die Main Zone als auch die neu entdeckte Central Zone bieten weitere Explorationsziele. Mit jeder neuen Bohrkampagne verbessert das Unternehmen sein geologisches Verständnis des Systems und identifiziert zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten.

Da zahlreiche Analyseergebnisse aus den laufenden Bohrungen noch ausstehen, dürfte Antimony Resources in den kommenden Monaten für einen kontinuierlichen Newsflow sorgen.



Fazit

Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen erneut die hohe Qualität der Antimonmineralisierung auf Bald Hill. Besonders die 13,0 % Antimon innerhalb eines breiteren mineralisierten Abschnitts unterstreichen das Potenzial der Main Zone. Gleichzeitig eröffnet die neu entdeckte Central Zone weiteres Wachstumspotenzial. In einem Markt, in dem Antimon zunehmend als strategischer Schlüsselrohstoff wahrgenommen wird, entwickelt sich Bald Hill zu einem Projekt, das Anleger weiterhin aufmerksam verfolgen dürften.









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