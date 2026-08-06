Raketenangriff zerstört Lager deutscher Firmen in Kiew

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Auf Basis der am 31. Juli 2026 veröffentlichten Q2/H1-Zahlen sehe ich PUMA aktuell als Turnaround-Investment mit deutlich verbessertem operativem Fundament, aber noch fehlendem Beweis für die Rückkehr zu nachhaltigem Umsatzwachstum.

Der entscheidende Punkt ist: Die Kosten-, Lager- und Cashflow-Probleme werden sichtbar besser – die Marke selbst muss jetzt wieder stärker wachsen.

1. Aktuelle Finanzlage von PUMA

Im zweiten Quartal erzielte PUMA 1,691 Mrd. € Umsatz, währungsbereinigt ein Rückgang von 9,4 %. Im gesamten ersten Halbjahr lagen die Umsätze bei 3,554 Mrd. €, währungsbereinigt 5,2 % unter Vorjahr.

Besonders schwach waren Amerika und Europa, während Asien/Pazifik mit +8,6 % im zweiten Quartal klar positiv herausstach.

Greater China wuchs immerhin wieder um 0,9 %.

Problematisch ist insbesondere der Großhandel. Wholesale fiel im Q2 um 14,0 % auf 1,095 Mrd. €.

Das ist allerdings teilweise gewollt: PUMA beendet bewusst margenschwache bzw. markenschädliche Vertriebsbeziehungen, vor allem mit großen Discount- und Mass-Market-Händlern in Nordamerika und Europa. Gleichzeitig entwickelte sich Direct-to-Consumer wesentlich besser: DTC stieg währungsbereinigt um 0,4 %, E-Commerce sogar um 1,8 %. Der DTC-Anteil erhöhte sich von 32,1 auf 35,2 %.

Das halte ich strategisch für wichtig: PUMA opfert momentan Umsatz zugunsten einer besseren Vertriebsqualität und langfristig höherer Margen.

2. Profitabilität: Hier liegt die eigentliche Verbesserung

Das stärkste Signal des Quartals ist aus meiner Sicht die Bruttomarge. Sie verbesserte sich um rund 180 Basispunkte auf 48,0 %. Niedrigere Einkaufspreise, bessere Währungseffekte, ein günstigerer Vertriebsmix und teilweise US-Zollrückerstattungen halfen dabei.

Das berichtete EBIT lag zwar noch bei –53,1 Mio. €, war aber erheblich besser als die –109,1 Mio. € im Vorjahr. Der Nettoverlust reduzierte sich von rund 247 Mio. € auf 72,8 Mio. €.

Allerdings sollte man sich nicht vom verbesserten berichteten EBIT täuschen lassen. Das um Einmaleffekte bereinigte EBIT lag bei –41,9 Mio. €, gegenüber –24,5 Mio. € im Vorjahr. Die eigentliche operative Belastung durch den Umsatzrückgang besteht also weiterhin.

Das bedeutet:

Die Restrukturierung funktioniert – aber das Kerngeschäft ist noch nicht gesund.

3. Cashflow ist möglicherweise die wichtigste positive Entwicklung

Hier sehe ich den deutlichsten Fortschritt.

Der Free Cashflow betrug im Q2:

+328,8 Mio. € gegenüber lediglich +94,9 Mio. € im Vorjahresquartal.

Gleichzeitig wurden die Lagerbestände um 15,3 % auf 1,821 Mrd. € reduziert. Das Working Capital sank um 17,2 %. PUMA erwartet weiterhin, dass die Lagerbestände bis Ende 2026 weitgehend normalisiert sind. Das ist für einen Turnaround extrem wichtig.

2025 hatte PUMA noch einen Free Cashflow von –530 Mio. €. Die Verschuldung war stark gestiegen.

Jetzt beginnt sich diese Entwicklung umzukehren.

4. Verschuldung: Noch hoch, aber zunehmend kontrollierbar

Die Nettoverschuldung lag Ende Juni bei:

1,104 Mrd. € nach 1,358 Mrd. € Ende Q1.

PUMA verfügt gleichzeitig über rund 372,5 Mio. € liquide Mittel und rund 810,8 Mio. € ungenutzte Kreditlinien. Der gesamte finanzielle Spielraum beträgt damit rund 1,18 Mrd. €.

Ich sehe deshalb momentan kein akutes Finanzierungsproblem. Die Verschuldung ist allerdings hoch genug, dass PUMA vorerst nicht einfach massiv Geld für Aktienrückkäufe oder Dividenden verwenden sollte. Für 2025 wurde aufgrund des Verlustes bereits keine Dividende vorgesehen. Für 2026 rechne ich ebenfalls mit einer ausbleibenden Dividende, das wurde bisher aber noch nicht offiziell kommuniziert.

5. Prognose 2026

PUMA bestätigt:

Umsatz: währungsbereinigt Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich

EBIT:** **–50 bis –150 Mio. €

CAPEX: rund 200 Mio. €.

Das wirkt auf den ersten Blick enttäuschend. Man muss allerdings berücksichtigen, dass PUMA 2025 noch ein berichtetes EBIT von –357 Mio. € erwirtschaftete.

Damit würde selbst das untere Ende der 2026er Prognose bereits eine erhebliche Verbesserung darstellen. Noch wichtiger ist 2027. PUMA bezeichnet 2026 ausdrücklich als Übergangsjahr und erwartet ab 2027 wieder gesundes, über dem Branchendurchschnitt liegendes Wachstum und eine Rückkehr zu gesunden Gewinnen.

6. Was muss 2027 passieren?

Für die Aktie wird die entscheidende Frage nicht sein, ob PUMA 2026 –80 oder –120 Mio. € EBIT erzielt.

Entscheidend wird sein, ob PUMA 2027 wieder beispielsweise:

7–8+ Mrd. € Umsatz und mittelfristig wieder eine EBIT-Marge von vielleicht 5–7 % erreichen kann.

Warum halte ich diese Größenordnung grundsätzlich für möglich?

2024 erzielte PUMA noch:

8,817 Mrd. € Umsatz

622 Mio. € EBIT

7,1 % EBIT-Marge

282 Mio. € Nettogewinn.

Die Marke hat also bereits bewiesen, dass sie diese Profitabilität erreichen kann.

2025 war dagegen ein extremes Reset-Jahr mit:

7,296 Mrd. € Umsatz

–357 Mio. € EBIT

–4,9 % EBIT-Marge.

Der Unterschied zeigt, welchen operativen Hebel PUMA besitzt.

7. Bewertung der Aktie

Nach den Q2-Zahlen notierte PUMA ungefähr im Bereich von 27–28 €. Ein aktueller Analystenkonsens lag zuletzt bei ungefähr 29,44 €, mit 7 Kauf-, 11 Halte- und einer Verkaufsempfehlung.

Bei rund 148–150 Mio. Aktien entspricht ein Kurs um 27–28 € grob einer Marktkapitalisierung von etwa: 4,1 Mrd. €

Dazu kommt rund 1,1 Mrd. € Nettoverschuldung.

Damit liegt der Enterprise Value grob bei etwa:

5,2 Mrd. €.

Bei einem Umsatz in der Größenordnung von 7 Mrd. € wäre PUMA damit mit weniger als 1× Umsatz (KUV)bewertet. Das sieht billig aus – aber nur, wenn der Turnaround funktioniert.

Das Bewertungsproblem

Ein normales KGV ist momentan praktisch nutzlos, weil PUMA keinen nachhaltigen Gewinn erzielt.

Die Aktie wird daher gegenwärtig hauptsächlich über drei Faktoren bewertet:

Markenwert + zukünftige Margen + Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Turnarounds.

8. Meine möglichen Szenarien für die Aktie

🔴 Bear Case

Umsatz bleibt schwach, Margen erholen sich nicht: 20–24€ vielleicht ein Drop unter die 20€

🟡 Base Case

Wachstum kehrt 2027 zurück, EBIT-Marge steigt Richtung 4–5 %: 30–35€ mit kurzen Spitzen Richtung 40€ aber nicht nachhaltig

🟢 Bull Case

starke Markenbelebung + China + EBIT-Marge 6–7%: 40–50 €+ (kaum einzuschätzen ist die Auswirkung eines belebten Chinageschäfts über ANTA Sports dazu unten mehr)

9. Ein besonders interessanter Bewertungsanker: ANTA Sports

ANTA Sports vereinbarte im Januar 2026 den Kauf von29,06 % an PUMA für 1,5 Mrd. € in bar.





Das impliziert für 100 % von PUMA einen Eigenkapitalwert von ungefähr:

5,16 Mrd. €.

Bei rund 149,7 Mio. Aktien entspricht das grob einem Wert von:

≈ 34–35 € je PUMA-Aktie.

Das ist ein ausgesprochen interessanter Referenzwert. Er darf allerdings nicht als garantiertes Kursziel interpretiert werden. Ein strategischer Investor kann bereit sein, mehr zu zahlen als ein Finanzinvestor, weil er zusätzliche Synergien erzielen kann.

Trotzdem zeigt es:

ANTA war bereit, PUMA deutlich höher zu bewerten als der Markt unmittelbar nach den Q2-Zahlen.

10. ANTA Sports könnte der entscheidende Joker sein

ANTA ist nicht einfach irgendein Finanzinvestor. Das Unternehmen bezeichnete die Beteiligung ausdrücklich als Teil seiner internationalen Wachstumsstrategie und erklärte, PUMA insbesondere dabei helfen zu wollen, sein Potenzial global und in China auszuschöpfen. Gleichzeitig soll PUMAs Markenautonomie erhalten bleiben. ANTA erklärte zunächst auch, keine vollständige Übernahme zu planen. Das ist strategisch möglicherweise sehr wichtig.

Warum ANTA für PUMA in China so wertvoll sein könnte

ANTA verfügt in China über:

enorme Vertriebserfahrung,

lokale Marken- und Konsumentenkenntnis,

starke Beziehungen zu Einkaufszentren und Handelspartnern,

sehr leistungsfähigen E-Commerce,- und Logistikstrukturen,

Erfahrung beim Aufbau internationaler Premium-Sportmarken.

ANTA hat bereits gezeigt, dass westliche Marken in einem chinesischen Multi-Brand-System sehr erfolgreich entwickelt werden können. Genau hier hatte PUMA zuletzt Schwierigkeiten.

11. Erste interessante Entwicklung in China

Ausgerechnet im Q2 2026 gehörte Asien zu den wenigen Wachstumsregionen.

Asia/Pacific:

+8,6 %

Greater China:

+0,9 %.

Besonders interessant ist der E-Commerce.

PUMA berichtet über Wachstum in Greater China und eine starke Entwicklung rund um das chinesische 618 Shopping Festival.

Allerdings gab es kurzfristig auch einen negativen ANTA-Effekt:

PUMA berichtet, dass chinesische Großhandelspartner nach der Bekanntgabe des geplanten ANTA-Einstiegs zunächst vorsichtiger bestellt haben. Das ist aus meiner Sicht eher ein kurzfristiges Übergangsproblem als ein strukturelles Problem.

12. Was eine enge ANTA-PUMA-Partnerschaft verändern könnte

Hier wird es aus Investorensicht besonders interessant:

① China könnte vom Problem zum Wachstumsmotor werden

Wenn ANTA PUMAs Vertrieb in China optimiert, wäre deutlich stärkeres Wachstum möglich.

Bereits ein paar hundert Millionen Euro zusätzlicher Umsatz könnten wegen der hohen Fixkostenbasis einen überproportionalen Effekt auf das EBIT haben.

② Höhere Margen

ANTA könnte bei:

Beschaffung,

Logistik,

Produktion,

Retail,

E-Commerce

und Immobilienverhandlungen Synergien erzeugen.

PUMAs Bruttomarge liegt inzwischen wieder bei 48 %. Wenn gleichzeitig die Kostenbasis sinkt, wird der operative Hebel erheblich.

③ Bessere Markenpositionierung

ANTA hat ausdrücklich erklärt, PUMAs Markenautonomie und Identität erhalten zu wollen.

Das halte ich für entscheidend.

Eine vollständige Integration von PUMA in ANTA wäre für die globale Marke möglicherweise problematischer als ein Modell:

PUMA bleibt eigenständig – nutzt aber ANTA-Infrastruktur in China.

Das könnte die optimale Lösung sein.

④ Zugang zu einem der wichtigsten Sportmärkte weltweit

Wenn PUMA in China nur einige Prozentpunkte Marktanteil zurückgewinnt, wäre der Effekt erheblich.

China könnte damit einen großen Teil der Schwäche in Europa und Nordamerika kompensieren.

⑤ Strategische Bewertung steigt

Mit ANTA als 29%-Ankeraktionär bekommt PUMA zusätzlich eine Art strategischen Bewertungsboden.

Der Markt weiß:

Ein großer Wettbewerber hat bereits 1,5 Mrd. € investiert. Das kann bei starken Kursrückgängen psychologisch und fundamental relevant sein.

13. Das größte mögliche Kurspotenzial

Mein wichtigster Punkt: Der größte Hebel für die PUMA-Aktie besteht nicht darin, dass der Umsatz 2026 etwas besser ausfällt.

Der Hebel besteht darin, dass PUMA irgendwann wieder beispielsweise:

8 Mrd. € Umsatz × 6 % EBIT-Marge = rund 480 Mio. € EBIT erzielt.

Bei:

7 % EBIT-Marge → rund 560 Mio. € EBIT.

Das wäre wieder ungefähr die Größenordnung von 2024.

Bei einer solchen Normalisierung wäre eine Marktkapitalisierung von lediglich etwa 4 Mrd. € wahrscheinlich deutlich zu niedrig.

Meine Meinung

PUMA ist derzeit keine Qualitätsaktie mit sicher vorhersehbaren Gewinnen.

Es ist eine Turnaround-Aktie mit einer weltweit bekannten Marke, sinkenden Kosten, stark verbessertem Cashflow und einem strategisch extrem interessanten neuen Großaktionär.

Bei etwa 27–28 € scheint ein erheblicher Teil der Probleme bereits eingepreist zu sein.

Der wirkliche Neubewertungseffekt würde meiner Einschätzung nach einsetzen, wenn drei Dinge gleichzeitig sichtbar werden:

1. Umsatzwachstum kehrt zurück.

2. EBIT wird wieder deutlich positiv.

3. ANTA sorgt in China für beschleunigtes Wachstum.

Wenn PUMA 2027 diesen Wendepunkt erreicht, halte ich eine deutliche Neubewertung der Aktie für realistisch. Scheitert dagegen die Wiederbelebung der Marke, kann selbst die aktuelle Bewertung noch zu hoch sein.

Für mich ist ANTA inzwischen einer der wichtigsten Gründe, weshalb die PUMA-Turnaround-Story interessanter geworden ist.

Aber:

Ich rechne derzeit mit der Entwicklung im Kurs bis runter auf 23€, sollte es keine positiven Nachrichten geben. Anschließend wird der Kurs den Bereich von 30€ erneut testen. Der Kurs wird sich enorm volatil verhalten und zwischen 26€ und 29€ pendeln, bis es nachdrückliche Gründe für die eine oder andere Richtung gibt. Spitzen in darüber oder darunter unbeachtet.

Ich kann dem Kommentar eines Analysten nur beipflichten, bei Nike und Adidas besteht aktuell vor allem ein Risiko und bei Puma die Chance!