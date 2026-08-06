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    ROUNDUP 2

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    Raketenangriff zerstört Lager deutscher Firmen in Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Raketenangriff trifft Liqui-Moly-Lager in Kiew
    • Niemand wird verletzt, Schaden in Millionenhöhe
    • Auch Pumas Logistikzentrum in Ukraine getroffen
    ROUNDUP 2 - Raketenangriff zerstört Lager deutscher Firmen in Kiew
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    (Aktualisierung: Puma im 1. und letzten Absatz ergänzt)

    ULM/HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist auch ein Lager des Ulmer Schmierstoffherstellers Liqui Moly getroffen worden. Es sei bei dem Angriff und einem anschließenden Brand niemand verletzt worden, sagte Unternehmenssprecher Sina Ataei. Ein niedriger Millionenbetrag an Schaden sei entstanden. Das Team arbeite mit Hochdruck daran, die Lieferketten wiederherzustellen, schrieb die ukrainische Vertretung bereits am Mittwoch. Auch ein Lager des Sportartikelunternehmens Puma wurde getroffen.

    Bei dem völlig zerstörten Objekt handelt es sich nach Auskunft von Liqui Moly um das Zentrallager eines Vertriebspartners in der Ukraine, in dem unter anderem Liqui-Moly-Produkte für den ukrainischen Markt gelagert wurden. "Also ja, es ist natürlich schon ein Angriff auch auf uns indirekt", sagte Ataei.

    An Wiederaufbau derzeit nicht zu denken

    Man wolle dem Partner so schnell wie möglich wieder Lager zur Verfügung stellen, dies sei jedoch nicht so leicht. An Wiederaufbau werde im Moment nicht gedacht. "Gemeinsam arbeiten wir daran, die Auswirkungen des Vorfalls zu begrenzen und die Versorgung unserer Kunden weiterhin sicherzustellen", sagte der Sprecher.

    Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte am Mittwoch von einem Massenangriff gesprochen, der sich gegen Logistik- und Verteilzentren militärischer Güter gerichtet habe. Getroffen wurden demnach Lagerhäuser in der Hauptstadt Kiew und am Stadtrand.

    Liqui Moly beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Schmierstoff- und Additive-Hersteller mit Hauptsitz in Ulm ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und knackte 2024 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz.

    Puma-Logistikzentrum getroffen

    Nach Angaben einer Puma-Sprecherin wurde ein Logistikzentrum des Sportartikelherstellers in der Ukraine getroffen. Wo genau der Standort des Lagers ist, machte sie nicht öffentlich. "Wir können bestätigen, dass bei einem Angriff mit ballistischen Raketen in der Nacht zum 5. August ein Logistikzentrum von Puma in der Ukraine getroffen wurde", heißt es in einer Stellungnahme. Mitarbeiter seien nicht verletzt worden. Puma arbeite daran, sein Sortiment für die Ukraine so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen./tat/DP/he

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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 27,21 auf Tradegate (06. August 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -4,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,01 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -7,72 %/+47,66 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PUMAs schwache Kurs- und Geschäftsentwicklung: Der Umsatz sank im Q2, besonders in Amerika und im Großhandel, während bereinigtes EBIT und Prognose enttäuschen. Positiv bewertet werden höhere Bruttomarge, Lagerabbau, starker Cashflow und die mögliche Unterstützung durch ANTA. Die Aktie gilt als Turnaround-Wette: günstig auf Umsatzbasis, aber ohne KGV und mit hohem Risiko. Charttechnisch werden weitere Rückgänge bis etwa 23 Euro sowie hohe Volatilität erwartet; Analysten sehen Kursziele bis 40 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

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    dpa-AFX
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