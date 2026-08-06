ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 109 Euro
- Jefferies belässt Süss Microtec weiterhin auf Buy
- Starker Auftragseingang schafft Planungssicherheit
- Auftragseingang steigt um drei Viertel zum Vorquartal
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Ein extrem starker Auftragseingang schaffe Berechenbarkeit mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr des Hightech-Unternehmens, schrieb Janardan Menon in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Vergleich zum Vorquartal sei der Auftragseingang um drei Viertel gestiegen, nicht zuletzt dank eines Großauftrags aus Taiwan./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 76,80 auf Tradegate (06. August 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +13,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +25,90 %/+49,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 109 Euro
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Nach den heute veröffentlichten Zahlen ergibt sich folgendes Bild. Ich habe die wichtigsten Kennzahlen den Analystenerwartungen, dem Vorquartal (Q1 2026) und dem Vorjahresquartal (Q2 2025) gegenübergestellt.
|Kennzahl
|Q2 2026
|Analystenerwartung
|Q1 2026
|Q2 2025
|Bewertung
|Umsatz
|123,8 Mio. €
|ca. 121,3 Mio. €
|86,5 Mio. €
|143,2 Mio. €
|✅ leicht über Erwartung
|Auftragseingang
|260,7 Mio. €
|keine offizielle Konsensschätzung
|149,3 Mio. €
|deutlich niedriger
|⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord
|Auftragsbestand
|473,7 Mio. €
|keine Konsensschätzung
|330,1 Mio. €
|deutlich niedriger
|⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord
|Bruttomarge
|38,0 %
|ca. 36–37 %
|36,1 %
|39,3 %
|✅ besser als erwartet
|EBIT-Marge
|9,0 %
|ca. 8–9 %
|4,3 %
|16,3 %
|✅ im Zielkorridor
|Free Cashflow (H1)
|+16,4 Mio. €
|–
|+23,2 Mio. € (Q1)
|niedriger
|✅ positiv
|Liquidität
|112,3 Mio. €
|–
|120,9 Mio. €
|–
|solide
|Jahresprognose
|bestätigt
|Bestätigung erwartet
|bestätigt
|–
|✅ positiv
Die Analystenerwartungen für Umsatz und Gewinn lagen vor allem deshalb relativ niedrig, weil der Markt bereits mit einem Übergangsjahr gerechnet hatte. Die Zahlen fielen beim Umsatz leicht besser aus, die Margen waren solide und vor allem die Auftragsentwicklung war deutlich stärker als viele erwartet hatten.
Der eigentliche Hammer: Auftragseingang
Die wichtigste Entwicklung ist aus meiner Sicht nicht der Umsatz, sondern diese:
- Q1 2026: 149,3 Mio. €
- Q2 2026: 260,7 Mio. €
Das entspricht einem Anstieg von rund 75 % gegenüber dem bereits rekordstarken ersten Quartal.
Noch wichtiger: Auftragsbestand
|Zeitpunkt
|Auftragsbestand
|Ende 2025
|266,8 Mio. €
|Ende Q1 2026
|330,1 Mio. €
|Ende Q2 2026
|473,7 Mio. €
Das bedeutet:
- +143,6 Mio. € gegenüber Q1
- +77 % gegenüber Ende 2025
Besonders wichtig ist, dass rund 220 Mio. € des Auftragsbestands bereits für Auslieferungen im Jahr 2027 vorgesehen sind. Das erhöht die Planungssicherheit erheblich.
Der Großauftrag
Ein weiterer Pluspunkt:
- Großauftrag über rund 115 Mio. €
- Kunde aus der KI-Chip-Wertschöpfungskette (OSAT)
Das bestätigt, dass SUSS direkt vom Ausbau der KI-Halbleiterproduktion profitiert.
Was gefällt mir besonders?
⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragseingang
⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragsbestand
⭐⭐⭐⭐⭐ Visibilität bis 2027
⭐⭐⭐⭐☆ Margen
⭐⭐⭐⭐☆ Prognose bestätigt
Was hätte noch besser sein können?
Der einzige Punkt, den manche Anleger sich vielleicht gewünscht hätten:
- Keine Anhebung der Jahresprognose.
Das Management hat den Ausblick bestätigt, obwohl der Auftragseingang außergewöhnlich stark war. Das spricht für eine eher vorsichtige Kommunikation. Sollte sich der hohe Auftragseingang in den kommenden Quartalen in Umsatz umwandeln, wäre eine spätere Anhebung aber durchaus möglich.
Meine Einschätzung
Vor den Zahlen war ich vorsichtig optimistisch.
Nach diesen Zahlen bin ich klar positiver.
Der Grund ist nicht der Gewinn des Quartals, sondern:
- Rekord-Auftragseingang,
- Rekord-Auftragsbestand,
- sehr gute Visibilität bis 2027,
- bestätigte Jahresprognose,
- hohe Nachfrage aus der KI-Wertschöpfungskette.
Mein Kursziel
Ich würde mein bisheriges Basisszenario leicht anheben:
- 12 Monate: 115–130 €
- 2–3 Jahre: 150–180 €, wenn sich Hybrid Bonding und Advanced Packaging wie erwartet entwickeln.
Ein Kurs deutlich oberhalb dieser Spanne wäre ebenfalls möglich, würde aber voraussetzen, dass:
- die Nachfrage nach KI-Chips über mehrere Jahre außergewöhnlich stark bleibt,
- SUSS seine Marktposition weiter ausbaut,
- und die Margen nachhaltig steigen.
Volker Glaser und ich haben ein ausführliches Gespräch mit SUSS CEO Burkhardt Frick geführt.
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Suss Microtec steigt in den M-DAX auf.