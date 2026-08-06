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    Händler ruft bundesweit Spielzeug zurück - Asbestverdacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Woolworth ruft vier Spielzeuge wegen Asbest zurück
    • Rückgabe bei Woolworth ohne Bon bundesweit
    • Asbest ist krebserregend, Risiken für Kinder unklar
    Händler ruft bundesweit Spielzeug zurück - Asbestverdacht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    UNNA (dpa-AFX) - Der Einzelhändler Woolworth ruft vier Produkte aus seinem Spielzeug-Sortiment zurück. Bei "Stretchy Sand mit Geruch" (Watermelon und Blueberry), "Stretchmaus 12 Zentimeter" und "Stretchy Soldat" könnte es zu einer Verunreinigung mit Asbest im verarbeiteten Sand gekommen sein, teilen Verbraucherschützer auf der Lebensmittelwarnung.de mit.

    Verbraucherinnen und Verbraucher können das Spielzeug im Handel bei Woolworth zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet. Betroffen sind alle Bundesländer in Deutschland. Der Rückruf bezieht sich auf alle Packungen und ist nicht auf eine bestimmte Produktionscharge begrenzt, wie Woolworth in Unna mitteilt.

    Erste Funde in Australien

    Berichte von Asbestfunden im Spielsand gab es zuerst in Australien und Neuseeland. Auch dort ging es um Sand aus China. Daraufhin ließ die niederländische Tageszeitung AD auch Proben von Spielsand in Laboren untersuchen und veröffentlichte Anfang 2026 eine Übersicht der Asbestfunde.

    Es geht um Sand für Spieltische und zum Basteln, aber auch um den sogenannten kinetischen Sand, der auch als magischer Sand bekannt ist. Bisher ist aber unklar, wie groß die Gesundheitsrisiken für Kinder sind, die mit dem Sand spielen.

    Was ist Asbest?

    Das Umweltbundesamt schreibt auf seiner Internetseite über den gefährlichen Stoff: "Asbest ist die Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserartige silikatische Minerale mit Faserdurchmessern bis herab zu 2 Mikrometern (1 Mikrometer entspricht einem Tausendstel Millimeter)." Der Stoff wurde über Jahrzehnte in sehr großen Mengen beim Bauen verwendet.

    Asbest sei eindeutig krebserregend, heißt es. Charakteristisch sei, dass er sich in feine Fasern zerteile, die sich weiter aufspalten und dadurch leicht eingeatmet werden können. Die Fasern können sich langfristig in der Lunge festsetzen./lic/DP/zb







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