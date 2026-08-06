Die Entstehung des Battery Valley in Québec

Das Fundament einer neuen westlichen Batterielieferkette könnten in einer uralten Gesteinsformation in Québec liegen. First Phosphate Corp. (CSE: PHOS; WKN: A3DQCH) entwickelt das Bégin-Lamarche Projekt mit dem Ziel, einen der am stärksten unterschätzten Rohstoffe der nordamerikanischen Batterieindustrie bereitzustellen: Hochreines Phosphat für Lithium-Eisenphosphat- (LFP) Batterien.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 308 Mio. CAD hat sich First Phosphate bereits deutlich über das Profil eines klassischen Explorationsunternehmens hinausentwickelt. Das Unternehmen treibt ein Projekt von wachsender strategischer Bedeutung in Richtung Machbarkeitsstudie voran und baut gleichzeitig die kommerziellen, technischen und staatlichen Beziehungen auf, die für seine Entwicklung erforderlich sind.

Die Logik ist einfach, wird jedoch weithin übersehen: Jede LFP-Batterie benötigt Phosphat. Phosphat ist jedoch nicht gleich Phosphat, und nur bestimmte Lagerstätten scheinen von Natur aus für die anspruchsvollen Reinheitsanforderungen moderner Batteriematerialien geeignet zu sein.

Bégin-Lamarche entwickelt sich zur Grundlage einer wesentlich umfassenderen industriellen Initiative, die derzeit in Québec Gestalt annimmt. First Phosphate arbeitet daran, das Projekt mit Regierungen, Exportkreditagenturen, Ingenieurunternehmen, potenziellen Endkunden, Universitäten und spezialisierten Partnern aus dem Bereich der Batteriematerialien zu verknüpfen.

Dieses wachsende Netzwerk umfasst bereits staatliche Fördermittel, kommerzielle Abnahmevereinbarungen, technische Zusammenarbeit im nachgelagerten Bereich, wissenschaftliche Validierung und internationales Finanzierungsinteresse. Gemeinsam tragen diese Beziehungen dazu bei, das Konzept eines „Battery Valley“ in Québec von einer Vision in eine koordinierte Entwicklungsstrategie zu überführen.

Das Ziel reicht weit über die Produktion von Phosphatkonzentrat hinaus. First Phosphate beabsichtigt, den Bergbau mit gereinigter Phosphorsäure, Batteriematerialien, Infrastruktur und letztlich der nordamerikanischen Produktion von LFP-Batterien zu verbinden und dabei die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern.