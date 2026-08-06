JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns sei wie erwartet ausgefallen./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 20,35EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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