DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das Hauptinteresse habe eindeutig auf der in der vergangenen Woche angekündigten Senkung der Ziele für 2028 gelegen sowie auf Wachstumschancen außerhalb des Automobilgeschäfts in den kommenden Jahren, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztgenannter Aspekt umfasse nun auch einen Auftragsbestand für das Geschäft mit humanoiden Robotern. Dieser werde künftig quartalsweise und auf vergleichbarer Basis ausgewiesen, doch ein nennenswerter Ergebnisbeitrag werde erst in etwa drei Jahren erwartet./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 7,35EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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