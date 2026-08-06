DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Die Resultate des Diabetesspezialisten für das zweite Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, wobei das Zahlenwerk jedoch Besonderheiten aufgewiesen habe, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf die Enttäuschung über das Verfehlen der Wegovy-Ziele in den USA sowie das begrenzte Ausmaß der Prognoseanhebung./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 39,64EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
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