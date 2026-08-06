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    Besonders beachtet!

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    Fiserv Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die Fiserv Aktie, bisher, um -11,51 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fiserv Aktie.

    Besonders beachtet! - Fiserv Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Fiserv ist ein führender US-Anbieter von Zahlungsabwicklung und Finanzsoftware für Banken, Händler und Fintechs. Kernleistungen: Kartentransaktionen, Core-Banking-Systeme, E-Commerce- und POS-Lösungen (u.a. Clover). Starke Marktstellung im globalen Payment-Processing. Wichtige Wettbewerber: FIS, Global Payments, Adyen, PayPal, Block. USP: breite End-to-End-Plattform, tiefe Bankenintegration, hohe Skalierbarkeit.

    Fiserv Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026

    Die Fiserv Aktie ist bisher um -11,51 % auf 41,50 gefallen. Das sind -5,40  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Fiserv Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,51 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Fiserv Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,62 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fiserv Aktie damit um -15,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,50 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fiserv einen Rückgang von -28,35 %.

    Fiserv Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,32 %
    1 Monat -10,50 %
    3 Monate -16,62 %
    1 Jahr -64,86 %
    Stand: 06.08.2026, 15:30 Uhr

    Informationen zur Fiserv Aktie

    Es gibt 533 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,02 Mrd. € wert.

    Fiserv Reports Second Quarter 2026 Results


    GAAP revenue decreased 3% year to date and 4% in the quarter;GAAP EPS decreased 33% year to date and 37% in the quarter;Adjusted revenue decreased 3% year to date and 4% in the quarter;Adjusted EPS decreased 21% year to date and 26% in the …

    Fiserv-Aktie: Vom Höhenflug zum Absturz – Abwärtstrend zementiert


    Vom Börsenliebling zum Problemfall: Die Fiserv-Aktie hat in nur drei Jahren den Weg vom Allzeithoch in einen massiven Abwärtstrend vollzogen. Der Kurs klebt nahe dem Mehrjahrestief, technische Indikatoren signalisieren anhaltenden Verkaufsdruck und kaum Entlastung in Sicht.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,85 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,08 %. Block (A) legt um +2,88 % zu

    Fiserv Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fiserv

    -4,47 %
    -4,57 %
    -1,28 %
    -3,64 %
    -59,75 %
    -59,24 %
    -50,97 %
    -1,68 %
    +370,40 %
    ISIN:US3377381088WKN:881793
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