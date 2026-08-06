BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von soliden Zahlen des zweiten Quartals und verwies auf die höher gesteckten Jahresziele. Besonders hob er die Stärke und die positive Dynamik im Klebstoffgeschäft hervor./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 79,96EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.





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