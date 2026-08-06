DZ BANK stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC nach Quartalszahlen von 52 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyse-Anbieters habe über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den strukturellen Werttreiber sieht der Experte unverändert in der Einführung des modernen Dialysegeräts 5008X./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 42,44EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Zeitrahmen: N/A
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