UBS belässt Fraport nach Zahlen auf 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 66,60 auf Tradegate (06. August 2026, 15:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+34,03 % bedeutet.