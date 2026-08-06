ANALYSE-FLASH
UBS belässt Fraport nach Zahlen auf 'Neutral'
- UBS belässt Fraport auf Neutral mit Kursziel 65 Euro
- International stark, Aviation etwas schwächer
- Gesamtprognose für 2026 bleibt unverändert
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Stärkere Quartalszahlen im Segment International des Flughafenbetreibers seien durch etwas schwächere im Bereich Aviation konterkariert worden, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies zudem darauf hin, dass die Gesamtprognose für 2026 zwar unverändert geblieben sei, die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche jedoch angepasst worden seien./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 66,60 auf Tradegate (06. August 2026, 15:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+34,03 % bedeutet.
Analyst: UBS
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