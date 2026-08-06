JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Nach dem Zahlenwerk habe er die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 um rund 14 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognose für die Marge liege derweil am oberen Rand des vom Automobilzulieferer in Aussicht gestellten Zielkorridors./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:26 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 36,70EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

