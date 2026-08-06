UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wachstumsausblick des Informationsdienstleisters bleibe solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings noch einige Ungewissheit, was die Margen im Jahr 2027 betreffe./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 69,54EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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