UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wachstumsausblick des Informationsdienstleisters bleibe solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings noch einige Ungewissheit, was die Margen im Jahr 2027 betreffe./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 69,54EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: neutral
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