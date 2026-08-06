UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Medizintechnik-Unternehmens habe enttäuscht, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei hob er in erster Linie das operative Ergebnis negativ hervor. Es sei nun wohl ein noch erheblicher Aufwand erforderlich, um die Konsensschätzungen zu erreichen./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 29,88EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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