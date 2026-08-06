UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Sowohl das Umsatzwachstum aus eigener Kraft als auch die Mengen und Margen hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zum zweiten Quartal des Konsumgüterherstellers. Dadurch habe Henkel auch beim Ergebnis je Aktie besser abgeschnitten als prognostiziert. Das höher gesteckte Ziel für den Jahresumsatz impliziere eine Anhebung der Konsensschätzung um ein bis zwei Prozent./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:23 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 79,86EUR auf Tradegate (06. August 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
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