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    Besonders beachtet!

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    Parker-Hannifin Aktie - Kurs legt am 06.08.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Parker-Hannifin Aktie bisher um +9,13 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Parker-Hannifin Aktie.

    Besonders beachtet! - Parker-Hannifin Aktie - Kurs legt am 06.08.2026 stark zu

    Parker-Hannifin ist ein weltweit führender Anbieter von Motion- & Control-Technologien für Industrie, Mobil- und Luftfahrtanwendungen. Kernprodukte: Hydraulik-, Pneumatik-, Dichtungs-, Filter- und Antriebssysteme. Starke Position in Nischen mit hoher Kundenbindung. Wichtige Wettbewerber: Eaton, Bosch Rexroth, Danfoss, SMC. USP: breites Portfolio, Systemintegration, globale Service- und Distributionsdichte.

    Parker-Hannifin aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.08.2026

    Mit einer Performance von +9,13 % konnte die Parker-Hannifin Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Parker-Hannifin Aktie. Nach einem Plus von +0,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 941,60. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Parker-Hannifin einen Gewinn von +26,40 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,63 %. Im Jahr 2026 gab es für Parker-Hannifin bisher ein Plus von +25,70 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Parker-Hannifin Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,55 %
    1 Monat +12,63 %
    3 Monate +26,40 %
    1 Jahr +53,97 %
    Stand: 06.08.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Parker-Hannifin Aktie

    Es gibt 126 Mio. Parker-Hannifin Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,91 Mrd.EUR € wert.

    Parker Reports Record Fiscal 2026 Fourth Quarter and Full Year Results


    Issues FY27 guidance and raises adjusted segment operating margin target by 300 bps to 30% by FY31CLEVELAND, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Parker Hannifin Corporation (NYSE: PH), the global leader in motion and control technologies, today …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Emerson Electric und Co.

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,21 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,03 %. Eaton legt um +0,44 % zu

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    Ob die Parker-Hannifin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Parker-Hannifin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Parker-Hannifin

    +0,37 %
    +12,28 %
    +10,57 %
    +22,63 %
    +57,97 %
    +147,78 %
    +268,47 %
    +749,09 %
    +7.961,25 %
    ISIN:US7010941042WKN:855950
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