Börsen Start Update
Börsenstart USA - 06.08. - US Tech 100 schwach -0,43 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 54.312,05 PKT und verliert bisher -0,16 %.
Top-Werte: Microsoft +1,70 %, Walt Disney +1,67 %, Verizon Communications +1,23 %, Apple +1,14 %, Nike (B) +0,77 %
Flop-Werte: IBM -1,73 %, Unitedhealth Group -1,45 %, Cisco Systems -1,15 %, Amgen -1,06 %, The Home Depot -0,92 %
Der US Tech 100 steht bei 29.405,11 PKT und verliert bisher -0,43 %.
Top-Werte: Rocket Lab Corporation +3,42 %, Lumentum Holdings +3,12 %, Seagate Technology Holdings +2,82 %, AppLovin Registered (A) +2,73 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,12 %
Flop-Werte: Datadog Registered (A) -16,79 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,22 %, Palo Alto Networks -3,85 %, MercadoLibre -3,76 %, Fortinet -3,65 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.730,91 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Parker-Hannifin +9,13 %, News Registered (A) +8,75 %, News Registered (B) +7,94 %, Ralph Lauren Registered (A) +5,57 %, Albemarle +5,14 %
Flop-Werte: Datadog Registered (A) -16,79 %, EPAM Systems -15,14 %, Fiserv -7,65 %, SOLVENTUM -6,77 %, Texas Pacific Land -6,28 %
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