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    Russische Angriffe

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    Tote und Verletzte in der Ostukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Acht Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
    • Pawlohrad meldet drei Tote und sieben Verletzte
    • Zwei Tote bei Drohnenangriff auf Bahnhof in Losowa
    Russische Angriffe - Tote und Verletzte in der Ostukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    LOSOWA/PAWLOHRAD (dpa-AFX) - Durch russische Angriffe sind in den ukrainischen Gebieten Dnipropetrowsk und Charkiw mindestens acht Menschen getötet worden. Mindestens drei Tote habe es bei einer Attacke auf die Industriestadt Pawlohrad gegeben, teilte der Militärgouverneur der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram mit. Sieben Menschen seien dazu verletzt worden. Einen weiteren russischen Luftangriff mit drei Toten und drei Verletzten gab es den Angaben nach auf die Gemeinde Wyschnewe rund 70 Kilometer westlich der Gebietshauptstadt Dnipro.

    Opfer auch nach russischen Angriffen im Gebiet Charkiw

    Bei einer Drohnenattacke auf den Bahnhof in der Stadt Losowa im ostukrainischen Gebiet Charkiw kamen nach Behördenangaben zwei Männer ums Leben. Acht weitere Menschen seien verletzt worden. Nach Auskunft der ukrainischen Eisenbahn wurden bei dem Angriff das Bahnhofsgebäude, Oberleitungen und Waggons beschädigt. Acht weitere Verletzte gab es laut den Behörden zudem nach einem russischen Raketenschlag auf die Stadt Balaklija.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/zb







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