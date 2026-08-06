Kreise
Flughafenmitarbeiter trat Drohne mit Fuß zu Boden
Für Sie zusammengefasst
- Mitarbeiter entdeckt Sprengstoffdrohne am Flughafen
- Mitarbeiter tritt die Drohne aus der Luft zu Boden
- Bundespolizei entschärft die Sprengvorrichtung
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Der Mitarbeiter des Flughafens Leipzig/Halle, der in der Nacht zum Mittwoch eine Drohne mit Sprengstoffvorrichtung auf einer Start- und Landebahn entdeckt hatte, hat großes Glück gehabt. Er holte das Fluggerät nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen mit einem Fußtritt aus der Luft und brachte es zu Boden. Nach Angaben des Landeskriminalamts Sachsen hatte er die Drohne auf der Start- und Landebahn "Südpiste" bemerkt. Sie befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 Condor. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengvorrichtung./hrz/DP/zb
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