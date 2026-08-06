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    Selenskyj sieht Fortschritte bei eigenem Raketenabwehrsystem

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine entwickelt eigenes System gegen Raketen
    • Freyja soll 2026 bis 2027 einsatzbereit werden
    • Selenskyj fordert mehr Patriot-Raketen von Partnern
    Selenskyj sieht Fortschritte bei eigenem Raketenabwehrsystem
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine macht nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj Fortschritte bei der Entwicklung ihres eigenen Systems zur Abwehr ballistischer Raketen. "Wir können feststellen, dass auch unsere Waffenhersteller bereits das erforderliche Niveau erreicht haben", teilte Selenskyj nach einem Treffen mit Verteidigungs- und Sicherheitsexperten bei Telegram mit. "Wir gehen davon aus, dass die Ukraine im Zeitraum 2026-2027 die angestrebten Ergebnisse erzielen wird", sagte er.

    Die Ukraine setzt auf ein eigenes Abwehrsystem mit dem Namen Freyja, weil sie den Angriffen durch russische ballistische Raketen beinahe schutzlos ausgeliefert ist. Selenskyj beklagt immer wieder, dass der Ukraine die wirksamen Patriot-Abwehrraketen fehlten. Er hat die Verbündeten wiederholt aufgefordert, eigene Bestände freizugeben. Parallel entwickelt das Land ein eigenes Abwehrsystem.

    Nur eine kleine Zahl an Ländern sei in der Lage dazu, meinte Selenskyj. Die Ukrainer hätten die wissenschaftliche Basis und die Kompetenzen. Das Freyja-Programm komme voran. "Europa braucht eine gemeinsame und wirklich großangelegte Fähigkeit, um sich wirksam gegen jegliche ballistischen Bedrohungen verteidigen zu können", betonte er.

    Selenskyj hatte im Juli in Paris für die Schaffung eines neuen europäischen Flugabwehrsystems geworben. Freyja soll eine kostengünstige und leistungsfähige Alternative zum US-amerikanischen Patriot-System sein./mau/DP/zb






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