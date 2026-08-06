DAX, Iovance Biotherapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: D-Wave Quantum Inc.
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
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|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Deutsche Telekom
|💬
|📰
|🥈
|RENK Group
|💬
|📰
|🥉
|Zalando
|💬
|📰
|D-Wave Quantum
|💬
|📰
|SK hynix
|💬
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|OHB
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|243
|💬
|📰
|🥈
|Netlist
|92
|💬
|📰
|🥉
|Almonty Industries
|73
|💬
|📰
|SpaceX
|44
|💬
|📰
|Newron Pharmaceuticals
|38
|💬
|📰
|Silber
|33
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Iovance Biotherapeutics
|+40,56 %
|💬
|📰
|🥈
|Insmed
|+37,73 %
|💬
|📰
|🥉
|Aeva Technologies
|+35,20 %
|💬
|📰
|🟥
|Emergent BioSolutions
|-21,23 %
|💬
|📰
|🟥
|Meiko
|-21,51 %
|📰
|🟥
|Honeywell Aerospace
|-21,87 %
|💬
|📰
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Deutsche Telekom
Wochenperformance: +6,97 %
Wochenperformance: +6,97 %
Platz 1
RENK Group
Wochenperformance: +9,90 %
Wochenperformance: +9,90 %
Platz 2
Zalando
Wochenperformance: -18,46 %
Wochenperformance: -18,46 %
Platz 3
D-Wave Quantum
Wochenperformance: +36,13 %
Wochenperformance: +36,13 %
Platz 4
SK hynix
Wochenperformance: +14,95 %
Wochenperformance: +14,95 %
Platz 5
OHB
Wochenperformance: +11,71 %
Wochenperformance: +11,71 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +0,82 %
Wochenperformance: +0,82 %
Platz 7
Netlist
Wochenperformance: +71,54 %
Wochenperformance: +71,54 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: +27,48 %
Wochenperformance: +27,48 %
Platz 9
SpaceX
Wochenperformance: -3,49 %
Wochenperformance: -3,49 %
Platz 10
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +10,98 %
Wochenperformance: +10,98 %
Platz 11
Silber
Wochenperformance: +9,03 %
Wochenperformance: +9,03 %
Platz 12
Iovance Biotherapeutics
Wochenperformance: +34,31 %
Wochenperformance: +34,31 %
Platz 13
Insmed
Wochenperformance: +31,34 %
Wochenperformance: +31,34 %
Platz 14
Aeva Technologies
Wochenperformance: +85,74 %
Wochenperformance: +85,74 %
Platz 15
Emergent BioSolutions
Wochenperformance: -19,37 %
Wochenperformance: -19,37 %
Platz 16
Meiko
Wochenperformance: +31,34 %
Wochenperformance: +31,34 %
Platz 17
Honeywell Aerospace
Wochenperformance: -26,90 %
Wochenperformance: -26,90 %
Platz 18
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