Die Ölvorräte sind in Europa, Asien kaum gesunken

Weltweit lagerten zuletzt mehr als 8,2 Milliarden Barrel Rohöl und Ölprodukte in kommerziellen Speichern, strategischen Reserven und teilweise auf Tankern. Aus diesen Vorräten wurden seit Beginn der jüngsten Eskalation etwa 400 bis 600 Millionen Barrel entnommen, schätzt der Ölmarkt-Experte Javier Blas von Bloomberg. Das klingt zunächst gewaltig. Gemessen am gesamten Bestand entspricht es jedoch lediglich rund 5 bis 7 Prozent. Selbst nach diesem Abbau dürften weltweit noch deutlich mehr als 7,5 Milliarden Barrel vorhanden sein. Die Vorräte sind also geschrumpft, aber von einer Erschöpfung kann keine Rede sein.

Am Ölmarkt entsteht derzeit der Eindruck, die Welt stehe kurz davor, auf dem Trockenen zu sitzen. Die Vorräte sinken, wichtige Handelsrouten sind bedroht und in den USA erreichen einzelne Lagerbestände historische Tiefstände. Doch der Blick auf die globalen Zahlen zeichnet ein deutlich weniger dramatisches Bild.

Hinzu kommt, dass die Lagerbestände regional sehr unterschiedlich verteilt sind. Besonders angespannt ist die Lage in den USA. Die strategische Erdölreserve liegt dort auf dem niedrigsten Stand seit 1983. Auch das wichtige Lagerzentrum Cushing im Bundesstaat Oklahoma weist so geringe Bestände auf wie seit rund zehn Jahren nicht mehr.

Das erklärt, warum die Warnungen vor einer Versorgungskrise vor allem aus den Vereinigten Staaten kommen. Auf die USA entfällt ein überproportional großer Teil des bisherigen Lagerabbaus. Die mittlerweile so niedrigen Bestände in Cushing können unmittelbare Folgen für den amerikanischen Ölhandel haben, weil der Standort ein zentraler Umschlagplatz und Lieferpunkt für Terminkontrakte ist.

Die Lage in Europa ist deutlich weniger angespannt. Zwar haben auch europäische Staaten Öl aus ihren Notfallreserven freigegeben. Teilweise wurden diese Mengen jedoch bereits wieder zurückgekauft. Zudem verfügen die Industrieländer nach den Bloomberg-Berechnungen weiterhin über rund eine Milliarde Barrel strategischer Reserven, die im Fall einer anhaltenden Störung zusätzlich auf den Markt gebracht werden könnten.

Den größten Puffer besitzt jedoch China. Peking verfügte vor Beginn der Krise Schätzungen zufolge über mehr als 1,4 Milliarden Barrel strategischer Ölbestände. Seither dürfte das Land lediglich rund 100 Millionen Barrel daraus entnommen haben. Damit lagern in China weiterhin enorme Mengen. Diese Reserven erklären auch, warum die chinesischen Ölimporte zeitweise massiv eingebrochen sind. China muss seinen laufenden Bedarf nicht vollständig über neue Einfuhren decken, sondern kann auf zuvor aufgebaute Vorräte zurückgreifen. Selbst nach einer leichten Erholung lagen die Importe zuletzt noch deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Auch auf der Angebotsseite hat sich der Ölmarkt widerstandsfähiger gezeigt als zunächst erwartet. Umgehungspipelines, zusätzliche Tankertransporte und eine höhere Förderung in Nord- und Südamerika haben den Ausfall regulärer Lieferwege teilweise ausgeglichen. Gleichzeitig hat die geringere Nachfrage Chinas den Druck auf den Markt reduziert.

Die eigentliche Gefahr liegt deshalb weniger in einem unmittelbar bevorstehenden globalen Mangel als in der regionalen Verteilung der Vorräte. Öl kann weltweit ausreichend vorhanden sein und trotzdem an einzelnen Orten knapp werden. Raffinerien benötigen bestimmte Rohölsorten, Pipelines technische Mindestmengen und einzelne Länder jederzeit zugängliche Reserven.

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Die derzeitige Lage ist damit keine klassische Ölkrise. Die Vorräte sinken, und eine dauerhaft unterbrochene Versorgung würde den Sicherheitspuffer weiter verkleinern. Doch bislang wurde nur ein vergleichsweise kleiner Teil der weltweiten Bestände verbraucht. Vor allem China, aber auch Europa und andere asiatische Industriestaaten verfügen weiterhin über erhebliche Reserven.

Die Krise findet bislang stärker in den Schlagzeilen statt als in den Tanks. Die Welt hat weniger Öl auf Lager als vor einigen Monaten. Sie hat aber noch lange nicht zu wenig.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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