Ölpreise gestiegen - Preis für Brent-Öl steigt wieder über 80 Dollar
- Ölpreise steigen: Brent kostet 80,83 US-Dollar
- Iran und Oman planen freie Hormus-Passage
- Saudi Aramco senkt Arab-Light-Preis für Asien
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Nachmittag 80,83 US-Dollar. Das waren 1,74 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis der globalen Referenzsorte war am Dienstag wegen der Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg unter 80 Dollar gesunken. Seitdem warten Investoren auf mehr Klarheit.
Während der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten. Iran und Oman hätten sich auf geografische Koordinaten für die Passage geeinigt, zitierte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna Außenamtssprecher Ismail Baghai am Mittwochabend. An den Verhandlungen zwischen den beiden Golfstaaten, die an die Straße von Hormus grenzen, sollen die USA nicht beteiligt gewesen sein.
Saudi-Arabien senkt unterdessen seinen wichtigsten Rohölpreis. Der staatliche Produzent Saudi Aramco wird den Preis für Arab-Light-Öl für Lieferungen an Kunden in Asien im nächsten Monat um 50 Cent pro Barrel verringern, wie aus einer Preisliste des Unternehmens hervorgeht./jsl/he
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Das wird noch eine Weile so bleiben. Das krasse ist, dass die Algos immer noch auf die Fakenews von Trump reagieren, allerdings glaube ich, es liegt daran, dass sich Trumps Buddies im Vorfeld der News zu ungewöhnlichen Zeiten in Veröffentlichung der News massiv "richtig" positionieren. Das triggert dann die übrigen Algos, die ohne die "Trumpeinflüsterungen" schon im Vorfeld zu kennen, arbeiten müssen. Es ist ein absolute Sauerei wie offen und ungeniert an den Märkten manipuliert wird, ohne dass Aussichtsinstanzen einschreiten bzw. die Handelnden irgendwelche Konsequenzen zu befürchten müssen.
Ich denke das wird noch eine Zeit gehen.