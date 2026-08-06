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    ROUNDUP

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    Ionos steigert Ergebnis und hebt Umsatz-Prognose an - Aktie gibt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr
    • Umsatzprognose für 2026 auf acht Prozent angehoben
    • Kundenplus auf 6,91 Millionen, Marge aber gesunken
    ROUNDUP - Ionos steigert Ergebnis und hebt Umsatz-Prognose an - Aktie gibt nach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos hat im ersten Halbjahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet das MDax-Unternehmen eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung und hat die Umsatz-Prognose angehoben.

    Für die Ionos-Papiere ging es am Nachmittag dennoch um etwas mehr als sechs Prozent auf rund 30 Euro nach unten. Seit Jahresbeginn haben sie fast zwölf Prozent gewonnen, mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate aber ein Viertel eingebüßt. Analyst Toby Ogg verwies in einer Ersteinschätzung darauf, dass der Umsatz von Ionos um zwei Prozent über der Konsensschätzung liege. Das operative Ergebnis habe die Markterwartung hingegen verfehlt.

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    Das Management um Unternehmenschef Achim Weiß erwartet nun für 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von circa acht Prozent, wie die Tochter von United Internet am Donnerstag mitteilte. Zuvor wurde hier noch ein Umsatzplus von circa sieben Prozent angepeilt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll unverändert auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer entsprechenden Marge von 37 bis 38 Prozent.

    Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten um knapp sieben Prozent auf rund 701 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum mit 8,2 Prozent noch höher. Die Zahl der Kunden stieg um rund 280.000 auf 6,91 Millionen und damit stärker als im Vorjahreszeitraum.

    Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 3,5 Prozent auf 245 Millionen Euro zu. Branchenexperten hatten hier mehr erwartet. Die operative Marge sank von 36,1 auf 35,0 Prozent, was laut Mitteilung auf höhere Marketingausgaben im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn wegen höherer Kosten um sieben Prozent auf 107,8 Millionen Euro./err/zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 23,32 auf Tradegate (06. August 2026, 16:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+24,30 % bedeutet.





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