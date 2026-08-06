Monotype und Kittl integrieren Markentypografie direkt in kreative Workflows

WOBURN, Mass. und BERLIN, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- KI-gestützte und browserbasierte Designplattformen ermöglichen immer mehr Menschen die Erstellung von Markeninhalten. Darüber hinaus wird das Management von Unternehmensschriften immer komplexer. Unternehmen müssen Markenkonsistenz und Lizenzkonformität auch in dezentralen Teams gewährleisten, während Kreative häufig zwischen verschiedenen Systemen wechseln, um Schriften, Freigaben und Lizenzen zu verwalten. Darauf reagieren Monotype, weltweit führend in den Bereichen Typografie und Schrifttechnologie, und Kittl, die KI-gestützte Designplattform für kreative Workflows, mit dem Ausbau ihrer Partnerschaft.

Markenschriften direkt im Design-Workflow

Monotype-Kunden greifen jetzt direkt im browserbasierten Editor von Kittl sicher auf ihre unternehmenseigenen Schriftbibliotheken und Abonnement-Schriften zu. Die neue Integration verankert freigegebene Schriften direkt im kreativen Workflow. Teams arbeiten dadurch schneller und bleiben gleichzeitig konsequent innerhalb der Markenrichtlinien. Das verkürzt den Weg bis zum fertigen Design und gibt Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle über den Einsatz ihrer Typografie.

Die Zusammenarbeit baut auf der 2024 gestarteten Partnerschaft auf, mit der Monotype bereits eine kuratierte Auswahl seiner Schriften in Kittl verfügbar machte. Jetzt erweitern beide Unternehmen die Kooperation auf Enterprise-Workflows und verbinden zentral verwaltete Schriftbibliotheken mit den browserbasierten KI-Designwerkzeugen.



„KI macht Gestaltung im Überfluss möglich – und Identität zur knappen Ressource. Eine Marke bleibt nur dann erkennbar, wenn sie direkt im Werkzeug verankert ist – beginnend mit ihrer Typografie. Geschwindigkeit, Kreativität und Markenkonsistenz müssen kein Widerspruch mehr sein", sagt Nicolas Heymann, CEO und Mitgründer von Kittl.

Der Creative Workflow Research 2025 von Monotype zeigt den Handlungsbedarf: 82 Prozent der Kreativteams betrachten Schriftmanagement als geschäftskritisch, gleichzeitig kämpfen 42 Prozent mit der Versionsverwaltung ihrer Schriften. 85 Prozent wollen ihre kreativen Workflows vereinfachen – unter anderem durch besseres Asset Management, klarere Markenrichtlinien sowie effizientere Lizenz- und Compliance-Prozesse.