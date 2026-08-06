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    Neuer 'GTA VI'-Trailer bald auf Netflix zu sehen

    Für Sie zusammengefasst
    • GTA-VI-Trailer erscheint am 27. August bei Netflix
    • Trailer auch auf YouTube und der offiziellen Website
    • GTA VI erscheint nach Verzögerungen am 19. November
    Neuer 'GTA VI'-Trailer bald auf Netflix zu sehen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Hype um das lang erwartete Actionvideospiel "Grand Theft Auto VI" wird bald mit einem erweiterten Trailer bei Netflix weiter angeheizt. Der Trailer "Grand Theft Auto VI: An Extended Look" wird am 27. August um 21.00 Uhr (MESZ) bei dem Streaminganbieter erscheinen, wie die Entwicklerfirma Rockstar Games auf X ankündigte. Ebenso soll dieser auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games und auf der Grand Theft Auto VI-Website veröffentlicht werden.

    Der Ankündigungstrailer zum Trailer auf Netflix lässt viele Fragen offen: Er verspricht bisher nur einen "erweiterten Einblick" auf das seit vielen Jahren mit Spannung erwartete Spiel. Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit soll das nächste Videospiel aus der Reihe nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Die Vorbestellungen laufen bereits seit Ende Juni.

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    Eine der bekanntesten Videospielserien der Welt kehrt zurück

    Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte "GTA VI" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit Erscheinen 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

    "Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor./mee/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 63,48 auf Tradegate (06. August 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +0,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 267,32 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +32,30 %/+71,21 % bedeutet.





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