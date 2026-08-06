ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 12 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt Deutz-Kursziel auf 12 Euro an
- FFG-Übernahme beschleunigt Deutz-Ziele bis 2030
- Motorengeschäft zeigt im zweiten Quartal Margenplus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 11,60 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG beschleunige die Erreichung der Mittelfristziele 2030 und auch die Neuausrichtung hin zu einem margenstarken Systemanbieter, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber auch im klassischen Portfolio verfüge der Motorenbauer über operative Hebel. Diese seien im zweiten Quartal von einer deutlichen Margenverbesserung im Motorengeschäft untermauert worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 9,685 auf Tradegate (06. August 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +10,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +5,47 %/+24,64 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 12 Euro
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Der H1/2026-Bericht liest sich glänzend: Auftragseingang +28,7 %, Umsatz +10,7 %, EBIT-Marge auf 7,1 % verbessert. Doch unter der Oberfläche zeigt sich ein Muster, das ich aus der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte nur zu gut kenne.
Die Fakten hinter der Fassade:
🔴 Free Cashflow H1/2026: -185,4 Mio. € (Vorjahr: +4,5 Mio. €)
🔴 Nettofinanzposition kippt von -269 Mio. € auf -520 Mio. € (-93 %)
🔴 Eigenkapitalquote fällt von 51,3 % auf 43,0 %
🔴 Innerhalb von 12 Monaten neun (!) Zukäufe – von Frerk Aggregatebau bis G&T Truck Repair
Und dann der Paukenschlag: die 1,6-Mrd.-€-Übernahme von FFG (Jahresumsatz 2025: ~760 Mio. €) – ein Umsatzmultiple von gut 2,1x. Zum Vergleich: Industrieübernahmen bewegen sich historisch meist deutlich unter 1,5x Umsatz. Finanziert wird das Ganze zu rund einer Milliarde Euro über frisch zugesagte Bankkredite – DEUTZ kauft sich seine Zukunft also weitgehend auf Kredit.
Das kenne ich woanders schon. BayWa demonstriert gerade eindrucksvoll, wie eine über Jahre aggressiv fremdfinanzierte Diversifikationsstrategie in einer Liquiditätskrise mit über 5 Mrd. € Schuldenlast und einem radikalen "Gesundschrumpfen" endet. Auch DaimlerChrysler (1998) und die überdehnte ThyssenKrupp-Konglomeratsstruktur zeigen: Größe durch Zukauf ersetzt selten organische Substanz – oft folgt jahrelange Wertvernichtung statt der versprochenen Synergien.
Studien von Harvard Business Review und der Boston Consulting Group weisen seit Jahren konsistent darauf hin, dass ein Großteil aller M&A-Transaktionen ihr Wertversprechen verfehlt – meist wegen überhöhter Kaufpreise, Integrationsrisiken und unterschätzter Verschuldung. Genau diese Risikofaktoren sehe ich bei DEUTZ kumulieren.
DEUTZ verspricht, die 2030-Ziele "deutlich früher" zu erreichen.
Meine Frage: Zu welchem Preis für die Bilanzqualität?
Hi jeroboam, auch wenn man sich gerne über die dürftige Übersetzung des englischen Originaltextes ins deutsche aufregen kann, bleiben die sachlichen Argumente im Text erkennbar und nachvollziehbar. Das erscheint mir viel wichtiger als so eine kleinliche Reaktion auf den Text.
"Beginnen Sie mit der Strategie, nicht mit der Überschrift"
"Bereiche, in denen wir nicht nur ein richtiges Spiel haben, sondern auch ein Gewinnrecht."
"Weg, der es uns ermöglichen würde, unsere Fähigkeiten in einem völlig anderen Maßstab zu ertragen."
"Anbieter von Militärland und Spezialfahrzeugen" "gepanzerte Personalträger"
usw usw