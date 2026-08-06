Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,46 %
Performance 1M: +17,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,41 %
Performance 1M: +11,52 %
Tagesperformance: -4,88 %
Performance 1M: +5,61 %
Tagesperformance: +4,50 %
Performance 1M: -6,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,53 %
Performance 1M: +20,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,26 %
Performance 1M: -15,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,14 %
Performance 1M: -11,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,99 %
Performance 1M: -10,29 %
Tagesperformance: -2,76 %
Performance 1M: +7,21 %
Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: +31,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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