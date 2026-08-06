Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aus Sicht vieler Anleger günstige Bewertung der Telekom und die deutlich ausgeweiteten Aktienrückkäufe von bis zu 10 Mrd. Euro inklusive Dividende. Erwartet werden steigendes EPS, eine mögliche positive Dividendenüberraschung und Kurschancen. Zudem geht es um den hohen T-Mobile-US-Anteil, die gescheiterte Fusion, mögliche Starlink-Konkurrenz, Verschuldung sowie die anstehenden Halbjahreszahlen.