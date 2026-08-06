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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,09 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +6,46 %
    Platz 2
    Performance 1M: +17,36 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,46 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aus Sicht vieler Anleger günstige Bewertung der Telekom und die deutlich ausgeweiteten Aktienrückkäufe von bis zu 10 Mrd. Euro inklusive Dividende. Erwartet werden steigendes EPS, eine mögliche positive Dividendenüberraschung und Kurschancen. Zudem geht es um den hohen T-Mobile-US-Anteil, die gescheiterte Fusion, mögliche Starlink-Konkurrenz, Verschuldung sowie die anstehenden Halbjahreszahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    IONOS Group
    Tagesperformance: -6,41 %
    Platz 3
    Performance 1M: +11,52 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,41 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -4,88 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,61 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,88 %.

    Verbio
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,60 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Neubewertung der Verbio-Aktie: Metzler soll das Kursziel vor den Zahlen von 24 auf 32 Euro angehoben haben. Als fundamentale Einflussfaktoren werden die Entwicklung der THG-Preise sowie mögliche steigende Diesel- und Kraftstoffpreise infolge von Niedrigwasser am Rhein und geopolitischen Krisen diskutiert. Dadurch könnten sich Chancen, aber auch Risiken für Verbios Geschäft ergeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +3,53 %
    Platz 6
    Performance 1M: +20,99 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hensoldts starke Rüstungsperspektiven durch steigende Nachfrage nach Drohnenabwehr und vernetzten Sensorsystemen. Hervorgehoben werden Rekordaufträge, ein angeblich verdoppelter Auftragseingang, Expansionspläne und mögliche neue Bundeswehr-Aufträge. Nach einem algorithmisch ausgelösten Rückgang von knapp 90 auf 83,78 Euro habe sich die Aktie erholt; ein Analystenziel von 100 Euro wird genannt. Diskutiert werden außerdem hohe Bewertung, Leerverkäufe, Stop-Loss-Effekte und eine langfristig positive Einschätzung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Nordex
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 7
    Performance 1M: -15,98 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen Nordex’ starken Fundamentaldaten und der schwachen Kursentwicklung. Hervorgehoben werden ein deutlich gestiegenes EBITDA, höherer Umsatz und Auftragseingang, positive Cashflows sowie bestätigte Prognosen und Margenziele. Als mögliche Kursbremse gilt die erweiterte Kredit- und Garantiefazilität. Technisch wird die Unterstützung um 36 Euro betont; Kursziele liegen bei 58 bis 60 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    Kontron
    Tagesperformance: +3,14 %
    Platz 8
    Performance 1M: -11,18 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um solide Q2-Zahlen: Umsatz 373,4 Mio. €, bereinigtes EBITDA 54,7 Mio. € und ein auf 2,75 Mrd. € gestiegener Auftragsbestand. Der Ausblick 2026 bleibt bestätigt; Wachstum in Kernbereichen und GreenTec-Einsparungen stützen die Bewertung. Analysten nennen 27–30 € als Kursziele. Der Insiderkauf bei 21,66 € wird positiv gesehen. Unsicherheit besteht wegen Ennoconn und der ausstehenden AWV-Prüfung. Technisch zeigt sich ein moderater Aufwärtstrend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 9
    Performance 1M: -10,29 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    Ottobock
    Tagesperformance: -2,76 %
    Platz 10
    Performance 1M: +7,21 %
    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,76 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 11
    Performance 1M: +31,01 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg nach verbesserten Geschäftszahlen: Umsatz und Nettogewinn legten deutlich zu, die EBIT-Marge steigt. Das Ziel einer Marge von mindestens 10 % bis 2030 könnte zu Analysten-Hochstufungen und einer höheren Bewertung führen; das KGV von etwa 11 gilt als niedrig. Zudem werden Schuldenabbau, mögliche höhere Dividenden und der starke Kursabschlag der Stamm- gegenüber den Vorzugsaktien sowie eine mögliche Zusammenlegung der Aktiengattungen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.

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