Nach Drohnen-Vorfall lädt Dobrindt ausländische Kollegen ein

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle lädt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) Kollegen zu einem Treffen ein. Das bestätigte das Ministerium. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet.

Zu dem Treffen Ende August in der Flensburger Marineschule Mürwik sollen den Angaben zufolge Minister der osteuropäischen EU-Staaten sowie der Ostsee-Anrainerstaaten kommen. Mit dabei wären demnach die Minister aus den baltischen Staaten, Polen, Schweden, Norwegen und Dänemark.

Ziel der Beratungen ist laut Ministerium die Koordinierung einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie gegen unbemannte Flugsysteme und die Stärkung des Schutzes kritischer Infrastruktur./hrz/DP/zb



