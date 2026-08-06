Im Süden wird die Lage für Natur und Landwirtschaft kritisch

OFFENBACH (dpa-AFX) - Durch die lange Trockenheit leiden Natur und Landwirtschaft. "In Teilen Deutschlands sind die Böden derzeit ungewöhnlich stark ausgetrocknet", teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vor allem in der südlichen Mitte und im Süden Deutschlands sei die Bodentrockenheit "gravierend".

Schon seit März seien die Niederschlagsmengen in fast ganz Deutschland unterdurchschnittlich. Besonders wenig Niederschlag fiel von der Pfalz und Rheinhessen bis nach Unterfranken. Im Süden entsprach die Niederschlagsmenge gebietsweise weniger als die Hälfte des vieljährigen Mittels der Jahre 1991 bis 2020.