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    Aktien New York

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    Wenig Bewegung nach jüngster Rekordjagd

    Für Sie zusammengefasst
    • Wall Street legt nach Rekordlauf eine Pause ein
    • Gewinnmitnahmen und Rücksetzer sind wahrscheinlicher
    • Dow verliert leicht, S&P 500 und Nasdaq steigen
    Aktien New York - Wenig Bewegung nach jüngster Rekordjagd
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag einen Gang zurückgeschaltet. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Beobachter zufolge keine Überraschung.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,3 Prozent auf 54.173 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab geringfügig auf 7.721 Zähler nach. Beide Börsenbarometer hatten zur Wochenmitte einmal mehr Höchststände erreicht.

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    Für den Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 29.452 Punkte nach unten. In der Tech-Branche gab es einige enttäuschende Unternehmensnachrichten, sodass am Ende des technologielastigen Index gleich vier Werte mit prozentual zweistelligen Kursverlusten herausragten.

    So sackten die Titel von Honeywell Aerospace um gut ein Fünftel ab. Eine unerwartete Senkung der Prognose hatte die Anleger nur wenige Wochen nach dem Start des Zulieferers der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie als eigenständiges Unternehmen aufgeschreckt.

    Applovin , Betreiber einer Plattform für Marketing, mobile Werbung und App-Monetarisierung, hatte mit seinem Umsatz enttäuscht. Dies straften die Anleger mit einem Kursverlust in Höhe von fast 20 Prozent ab.

    Die Aktien von Datadog büßten nach ihrer jüngsten Rally 15 Prozent ein. Hier wiesen Analysten anlässlich der Geschäftszahlen auf die hohen Erwartungen der Anleger im Vorfeld der Ergebnisse sowie auf die verhaltene Prognose des Softwareunternehmens für den Rest des Jahres hin.

    Western Digital blieb mit seiner Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal hinter der Markterwartung zurück, sodass die Papiere um 11,6 Prozent fielen. Das Unternehmen stellt Geräte und Komponenten zur Datenspeicherung her.

    Die Papiere von Motorola Solutions stiegen um 8,6 Prozent. Der Hersteller sogenannter intelligenter Kameras schraubte die Ziele für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr nach oben.

    Außerhalb der Tech-Branche legten die Anteilscheine von ConocoPhillips um gut ein Prozent zu. Der Öl- und Gasproduzent verdiente im zweiten Quartal dank hoher Energiepreise deutlich mehr als von Analysten im Mittel erwartet.

    Der Kraftwerksbetreiber Constellation Energy hob den Zielkorridor für den bereinigten operativen Gewinn je Aktie in diesem Jahr an. Das brachte dem Aktienkurs ein Plus von fast zwei Prozent ein./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,89 % und einem Kurs von 410,0 auf Tradegate (06. August 2026, 17:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AppLovin Registered (A) Aktie um -17,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von AppLovin Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 91,55 Mrd..





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